Pokémon | Neue Pop!-Figuren jetzt vorbestellbar

Der US-amerikanische Spielzeughersteller Funko schickt vier neue Pop!-Figuren von Pokémon ins Rennen, die im April dieses Jahres erhältlich sein sollen. Vorbestellen könnt ihr die neuen Exemplare aber schon jetzt.

Funko stellt vier neue Pokémon-Figuren vor.

Funko erweitert sein Pokémon-Repertoire: Bisher waren mit Bisasam, Evoli, Glumanda, Pikachu und Schiggy lediglich fünf Pokémon der ersten Generation als „Funko Pop!“-Figuren erhältlich. Doch schon bald gesellen sich der Sammlung vier weitere Pokémon hinzu:

Great news for Pokemon trainers worldwide, you can now catch new Pokemon.



Vulpix / Mr. Mime / Mewtwo / Pichu



Preorder now!https://t.co/QUdypYGGQS#Pokemon pic.twitter.com/oAMMDCC2Rv