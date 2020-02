Skyrim | Reddit und YouTube sind verliebt in diese Story-Mod

Auch wenn Entwickler Bethesda schon seit vielen Jahren mit Skyrim fertig ist, wächst das Fantasy-Universum dennoch weiter - durch die vielen Mods und selbterstellten Inhalte seiner Fans. Eine Skyrim-Mod entfacht gerade mit einem neuen Trailer Begeisterungsstürme auf Reddit und YouTube.

Der Apotheosis-Story-Mod soll euch in eine düstere Welt führen, voller Geschichten und Geheimnisse.

Skyrim: Neuer Trailer zur Apotheosis-Mod ist ein Fest für alle Fans

Der Modder Sinitar Gaming präsentierte kürzlich auf YouTube einen neuen Trailer zu seiner selbsterstellten Mod für Skyrim. Der "Apotheosis"-DLC, an welcher der Modder bereits seit vier Jahren arbeitet, verspricht, eine umfangreiche Story-Mod mit vielen neuen Orten, Gegnern und Waffen zu werden.

In Apotheosis, so heißt es auf der Website der Mod, soll der Spieler die 16 Totenländer von Oblivion und Dreamsleeve aufsuchen, um das mächtige Artefakt "Herz von Lorkhan" wieder zusammenzusetzen. Weiterhin soll die Skyrim-Mod neue Boss-Gegner mit speziellen Mechaniken, vollständig vertonte Quests und neue Artefakte bieten. Im unteren Trailer gewährt Sinitar Gaming einen neuen Einblick in sein düsteres Abenteuer:

Die Community ist schwer angetan von der Skyrim-Mod und den geplanten Inhalten. Während das Video auf YouTube bereits über 40.000 Aufrufe generieren konnte, wird der DLC auf reddit heiß diskutiert. Manche Fans setzen Apotheosis schon jetzt in eine Reihe mit Enderal, eine der bekanntesten und umfangreichsten Story-Mods in der Skyrim-Geschichte.

Reddit-User LeslieTim: „Der Umfang ist so groß, es ist kaum zu glauben.“ Reddit-User Drillbit: „Du musst von Bethesda eingestellt werden.“ YouTube-User Squiddle: „Das ist schwerer kosmischer Shit. Liebe es.“ YouTube-User Jeremy Alexander: „Sieht unglaublich aus. Es ist eine Schande, dass der Macher daraus keine große originale IP gemacht hat. Das sieht nicht nur komplett anders als Skyrim aus, es sieht meilenweit visuell und konzeptionell besser aus als alles, was wir bisher in den aktuellen "Elder Scrolls"-Spielen gesehen haben.“

Laut Aussage des Modders soll die Skyrim-Mod dieses Jahr für PC veröffentlicht werden. Für die Mod wird das Skyrim-Originalspiel benötigt. Sinitar Gaming ist sich unsicher, ob es weitere Portierungen geben wird. Über seine Website will er weiterhin alle Interessenten auf dem Laufenden halten.

Im neuen Trailer präsentiert der Skyrim-Modder die düsteren Totenländer, in denen der Spieler ein mystisches Artefakt zusammensetzen soll. Die Skyrim-Mod soll sehr viele Inhalte bieten und voraussichtlich dieses Jahr noch erscheinen. Was haltet ihr von dem Trailer? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!