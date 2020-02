65 Zoll 4K-TV für unter 500 Euro | Riesiger UHD-Fernseher nur heute im Angebot

Auf einem 65 Zoll großen Fernseher zocken, aber wenig Geld ausgeben? Wer sich dieses Ziel gesetzt hat, sollte sich unseren Deal des Tages ansehen: Nur heute gibt es auf Amazon den „Hisense H65BE7000“ 65 Zoll 4K-Fernseher für unter 500 Euro im Angebot.

Bildquelle: Weedezign/Getty Images; Hisense

Hisense H65BE7000: Zum Angebot auf Amazon*

„Wer einen riesigen Fernseher zu Hause haben möchte, der muss auch dementsprechend viel Geld auf den Tisch legen.“ – Diese Zeiten sind mittlerweile Geschichte, denn aktuell bekommt ihr den 65 Zoll großen 4K-TV „Hisense H65BE7000“ bei Amazon für nur 489,99 Euro statt 599 Euro zu einem Schnäppchen-Preis im Angebot (Idealo-Preisvergleich). Wenn ihr günstig mit eurer PS4, Xbox oder Switch auf einem wirklich großen Bildschirm zocken wollt, ist der Fernseher definitiv eine Überlegung wert. Versandkosten müsst ihr bei einem Tagesangebot in der Regel auch bei Übergröße nicht zahlen. An der Kasse seht ihr, ob die Lieferung an eure Adresse versandkostenfrei ist.

Hinweis: Die Aktion läuft nur heute bis 23:59 Uhr. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Fernseher noch als „auf Lager“ gekennzeichnet. Bei solchen Angeboten können sich die Lieferzeiten allerdings sehr schnell ändern.

Hisense H65BE7000 auf Amazon ansehen*

65 Zoll 4K-TV im Angebot: Lohnt sich der Hisense H65BE7000?

Damit ihr die Specs direkt im Blick habt, haben wir zunächst die wichtigsten Features für euch zusammengefasst:

Modell: Hisense H65BE7000

Bildschirmgröße: 65 Zoll (165 cm)

Auflösung: 3840 x 2160 (4K/UHD)

Panel-Typ: Direct-LED/LCD

Bildwiederholrate: 60 Hz

Tuner: Triple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

Betriebssystem: VIDAA U 3.0

HDMI-Anschlüsse: 3

Video: HDR, HDR10+, HLG

Audio: Dolby Digital Plus, DTS

Sonstiges: Steuerung über Alexa

Hisense-Fernseher erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, weil sie viele Features für wenig Geld bieten. Neben teuren Marken wie Samsung, LG und Sony hat sich Hisense zu einem absoluten Preis-Leistungs-Geheimtipp entwickelt. Das bestätigen auch die vielen positiven Bewertungen auf Amazon: Dort konnte der Hisense H65BE7000 4,5/5 Sternen bei fast 1500 Reviews erreichen.

Hisense H65BE7000: Zum Angebot auf Amazon*

Der 65 Zoll große Fernseher bietet für unter 500 Euro nicht nur ein riesiges Bild in 4K-Auflösung und wichtige Bildstandards wie HDR10+, sondern auch ein Panel mit Direct-LED-Technologie. Dadurch bekommt ihr ein besser ausgeleuchtetes und kontrastreicheres Bild als andere Fernseher in diesem Preisbereich, die auf die günstigere Edge-LED-Variante setzen.

Laut den Amazon-Rezensionen eignet sich der Fernseher nicht nur für einen Serien-Marathon. Auch Gaming ist kein Problem. Für weniger Input-Verzögerung kann es sich aber lohnen, etwas mit den Einstellungen zu spielen. Über das Betriebssystem „VIDAA U“ könnt ihr den Fernseher außerdem mit Alexa steuern.