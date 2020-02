GTA Online | Lester-Meme geigt Rockstar die Meinung

Das "GTA Online"-reddit ist ein lustiges und chaotisches Forum, in dem sich die Spieler über den Gangster-Multiplayer austauschen. Zurzeit treibt dort der merkwürdige Lester in Form eines Memes sein Unwesen - und spricht allen "GTA Online"-Spielern aus der Seele.

Beschwerden, Wünsche, Anregungen - über Lesters Board senden die Spieler ihre Gedanken in die Welt.

GTA Online: Lester spricht die größten Probleme des Spiels an

Lester ist ein unheimlicher Zeitgenosse in GTA Online, aber mit seinen organisatorischen Fähigkeiten und technischen Kompetenzen unentbehrlich für eure Einsätze. Anscheinend hat der Hacker auch das Zeug dazu, ein Sprachrohr für die gesamte "GTA Online"-Community zu sein - wie einige Spieler mit einem Meme beweisen, das sie aus einer seiner vielen Besprechungsszenen gebastelt haben.

Auf reddit ernten die Memes viele Likes und eröffnen interessante Diskussionen über GTA Online. Im Folgenden präsentieren wir euch die beliebtesten Statements, die Spieler auf sein Board geschrieben haben:

„Ich finde es ironisch, dass GTA 5 zum Teil eine Satire über egoistische geld-hungrige Unternehmen ist, während Rockstar GTA Online in einen spaßlosen Grind verwandelt hat, um Sharkcards zu verkaufen“, lässt User SgtSgtNoob verlauten. „Rockstar sollte das "Zu nah an deinem persönlichen Fahrzeug"-System ändern, damit du nicht drei Meilen wegfahren musst, um dir ein anderes Auto zu rufen“, sagt User green_tuxxedo mit Lesters Board. „Rockstar sollte eine "Nicht stören"-Funktion für das Telefon einführen“, verlangt User Marshwhitt. „Wir brauchen nicht mehr Autos, wir brauchen mehr Komfortoptionen“, stellt User natorgator29 in den Raum, wozu laut den Spielern mehr Garagen, Mini-Spiele, unterstützende KIs bei der Unternehmensführung und bessere Server gehören könnten. „Rockstar sollte für das Töten des Parkboys sofort 5 Sterne verteilen“, bittet User quipty. „Rockstar sollte uns erlauben, beliebte Kontakte zu haben, die ganz oben in der Liste (des Handys) auftauchen“, so User IridescentBlaze.

Die "GTA Online"-Community lässt Lester Entwickler Rockstar die Meinung geigen. Es bleibt abzuwarten, ob der GTA-Schöpfer auf die vielen Statements reagieren wird. Aber so oder so - es scheint sehr viel Redebedarf zu geben. Gibt es etwas, was ihr auf Lesters Board schreiben möchtet? Schreibt es uns in die Kommentare!