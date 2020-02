In unserem Deal des Tages haben wir den perfekten Kopfhörer für alle Shooter-Spieler und Musikliebhaber: Bei Amazon bekommt ihr kurzzeitig den Klassiker „Beyerdynamic DT 990 Edition (32 Ohm)“ zum Bestpreis.

Bildquelle: Unsplash; Beyerdynamic

Beyerdynamic DT 990 Edition: Zum Angebot auf Amazon*

Gaming-Headsets gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Aber nicht alle liefern die richtige Qualität für den oft hohen Preis. Wenn ihr raumfüllenden Klang für besonders genaue Ortung der Gegner in FPS-Spielen braucht oder einfach nur einen sehr guten Kopfhörer für den eigenen Musikgenuss sucht, dann solltet ihr euch dieses Angebot ansehen: Bei Amazon gibt es derzeit den „Beyerdynamic DT 990 Edition (32 Ohm)“ für nur 122,27 Euro statt 136,49 Euro zum historischen Bestpreis (Idealo-Preisvergleich).

Beyerdynamic DT 990 Edition im Angebot: Für wen lohnt sich der Edel-Kopfhörer?

Beyerdynamic ist ein bekannter Traditionshersteller von hochwertigem Audio-Equipment, der mittlerweile auch ins Gaming-Geschäft eingestiegen ist. Der DT 990 Edition ist allerdings ein Klassiker und schon länger auf dem Markt. Das Modell gehört zu den „offenen“ Kopfhörern, die Töne nach außen lassen. Anders als bei abgeschirmten Headsets, hören Personen eure Musik, wenn sie neben euch stehen. Beim Gaming hat dies vor allem den Vorteil, dass der dadurch viel räumlichere Klang das Orten von Gegnern verbessert. Das Soundprofil des DT 990 Edition ist zudem auf starke Bässe und klare Höhen abgestimmt und so mehr auf „Spaß“ als auf Neutralität des Klangs ausgerichtet.

Beyerdynamic DT 990 Edition: Zum Angebot auf Amazon*

Durch die geringe Impedanz von 32 Ohm könnt ihr den Kopfhörer außerdem auch mobil am Smartphone oder Tablet nutzen. Hört ihr also zu Hause gerne viel Musik in höherer Qualität und wollt beim FPS-Zocken genauer wissen, von wo ihr belagert werdet, könnte der Beyerdynamic DT 990 Edition die passende Wahl für euch sein. Einziger Nachteil: Ihr benötigt ein separates Mikrofon.