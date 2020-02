The Last of Us 2 | Ihr bekommt ein dynamisches PS4-Theme geschenkt

Entwicklerstudio Naughty Dog verschenkt aktuell ein dynamisches PS4-Theme zum heißersehnten Action-Adventure The Last of Us 2. Die Besonderheit: Das Design ändert sich abhängig von der Tageszeit.

The Last of Us 2: So sieht das Theme bei Tag aus.

Kostenloses PS4-Theme zu The Last of Us 2

Ein wenig müsst ihr euch noch auf den Release von The Last of Us 2 gedulden. Naughty Dogs neues Projekt soll erst am 29. Mai 2020 für PlayStation 4 veröffentlicht werden. Bis dahin könnt ihr das PS4-Menü aber immerhin mit einem coolen neuen Hintergrund ausstatten.

Ihr wollt bei Gaming-Themen immer auf dem Laufenden sein? Folgt uns bei

• Facebook und

• Flipboard

und verpasst keine Gaming-News mehr!



Erwarten dürft ihr ein dynamisches Design, das sich bei Tag und Nacht ändert. Tagsüber zeigt das Theme die Protagonistin Ellie, wie sie inmitten eines Waldes an einem Baum lehnend Gitarre spielt. Nachts hockt sie ebenfalls hinter einem Baum, aber in einer weitaus bedrohlicheren Situation. Hier scheinen unbekannte Verfolger ihre Spur aufgenommen zu haben und sie macht sich mit gezogener Machete bereit für einen etwaigen Kampf.

Das ist der europäische Code für das PS4-Theme: 9DEK-PKNG-N445

Um das Theme zu erhalten, ruft auf eurer PlayStation 4 den PS-Store auf und sucht unter dem Reiter die Option "Codes einlösen". Alternativ könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von PlayStation einloggen. Klickt dann auf euer Profilbild und es öffnet sich ein Reiter mit der gleichen Option.

Der Code ist nach Angaben der Webseite PlayStation Blog bis zum 11. Februar 2021 gültig. Ihr habt also ein ganzes Jahr Zeit, um euch das kostenlose "The Last of Us 2"-Theme zu schnappen.

Wir erraten eure Persönlichkeit anhand eurer Spielgewohnheiten

Das potentielle PS4-Highlight The Last of Us 2 erscheint voraussichtlich am 29. Mai 2020. Um die Wartezeit erträglicher zu gestalten, könnt ihr euch ein kostenloses PS4-Theme zum Spiel sichern. Dabei handelt es sich um ein dynamisches Design, das sich basierend auf eurer PS4-Systemuhr bei Nacht und Tag ändert.