Pokémon Home | Ab sofort kostenlos herunterladen und Pokémon in andere Spiele übertragen

Letztes Jahr angekündigt, ab sofort online: Nintendo bietet euch mit Pokémon Home einen Service an, mit dem ihr eure Taschenmonster zwischen den Pokémon-Editionen hin- und herschieben könnt.

Pokémon Home ist ab sofort verfügbar.

Pokémon Home: Ein Service, um Pokémon zu verwalten

Nachdem Nintendo letztes Jahr Pokémon Home erstmals angekündigt hat, steht die Verwaltungs-App nun zur Verfügung. Auf Nintendo Switch, iOS und Android könnt ihr sie euch herunterladen.

Mit Pokémon Home könnt ihr Taschenmonster von Pokémon Bank, Pokémon: Let's Go und Pokémon: Schild & Schwert über Handy und Nintendo Switch in einer Cloud speichern und verwalten. Von hier aus könnt ihr dann eure Pokémon in Schwert & Schild übertragen, allerdings nicht in die anderen Spiele.

Pokémon über Pokémon Home verwalten: Bald wird auch Pokémon Go in den Service aufgenommen.

In der Standard-Variante ist Pokémon Home kostenlos und verfügt über eingeschränkte Funktionen. Wer auf alle Möglichkeiten von Pokémon Home zugreifen möchte, muss das Premium-Abo abschließen, für das es verschiedene Modelle gibt: 3,49 Euro pro Monat, 5,49 Euro pro 3 Monate und 17,99 Euro pro Jahr.

Einen Überblick über alle Modelle und Funktionen von Pokémon Home findet ihr hier.

Übrigens: Beim ersten Start von Pokémon Home auf der Nintendo Switch bekommt ihr ein Pikachu auf Level 5 geschenkt. Und wenn ihr Pokémon Home auf eurem Handy öffnet, könnt ihr euch zwischen einem Bisasam, Glumanda und Schiggy entscheiden.

Im Folgenden gelangt ihr zu den amerikanischen Store-Seiten, über die ihr euch Pokémon Home bereits herunterladen könnt:

Über eine Suche im App Store findet ihr Pokémon Home aktuell noch nicht, da erst einmal nur die englischsprachige Variante releast wurde. Diese kann allerdings nach dem Start optional in deutscher Sprache verwendet werden. Klickt also einfach vom Handy aus auf den Link zum App- oder Play Store und ladet euch die App kostenlos herunter. Greift ihr von der Nintendo Switch aus auf den E-Shop zu, könnt ihr die App ganz normal über eine Suche finden.

Pokémon oder Medikament?

Bis Pokémon Home auch in Deutschland veröffentlicht wird, könnt ihr euch die App schon mal im Store herunterladen und ausprobieren. Was haltet ihr von Pokémon Home? Nützlicher Service oder Abzocke? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!