Gestern startete die zweite Season von Call of Duty: Modern Warfare und lieferte viele neue Inhalte - was allerdings mit einem riesigen Download einherging. Nach zahlreichen Beschwerden hat sich Entwickler Infinity Ward nun bei der Community entschuldigt und im gleichen Zug die Hintergründe des ungewöhnlich großen "CoD: Modern Warfare"-Updates erläutert.

In Season 2 von CoD: Modern Warfare könnt ihr den Ghost-Operator spielen, welcher der berühmten CoD-Ikone nachempfunden ist.

Neue Karten, neue Waffen, neue Operator - mit Season 2 erhielt CoD: Modern Warfare eine große Erweiterung. Viele Spieler staunten jedoch über die Download-Größe des DLCs: Auf der PlayStation 4 werden 51 Gigabyte Speicherplatz benötigt, auf der Xbox One 68 Gigabyte und auf dem PC ganze 94 Gigabyte - also beinahe genauso viel, wie CoD: Modern Warfare allein für das Hauptspiel beansprucht.

Nachdem die CoD-Community ihren Unmut über die riesige Update-Größe zum Ausdruck gebracht hat (Gamespot berichtet), wandte sich Paul Haile, Production Director bei Infinity Ward, über Twitter direkt an die Spieler:

hey all - as we push season 2 live i just want to apologize about the download size of this update. we're constantly trying to fight back against both download size and disk footprint and in this case we're re-sending new asset packs to reduce the overall size of the game.