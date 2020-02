Stardew Valley | Schöpfer entwickelt gerade Spin-Off und ein weiteres Spiel

Stardew Valley begeistert nach wie vor weltweit Millionen von Spielern. Kein Grund für Schöpfer Eric Barone, die Füße still zu halten. Wie er zu verstehen gibt, arbeitet er derzeit an zwei neuen Spielen, die beide etwas mit Stardew Valley zu tun haben.

Stardew Valley ist ein absoluter Indie-Hit.

Über Jahre hinweg hat Eric Barone quasi im Alleingang am Indie-Hit Stardew Valley gearbeitet. Im Kern fängt es die Essenz klassischer "Harvest Moon"-Spiele ein, ergänzt sie darüber hinaus um viele weitere Inhalte und Rollenspielelemente. Mit dieser Mixtur wurde Stardew Valley zum Überraschungserfolg. Zuletzt hat Barone mit Update 1.4 massig neue kostenlose Inhalte nachgeliefert – so etwa neue Items und Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Figuren.

Doch Barone kommt nicht zur Ruhe. Während Stardew Valley noch immer begeistert, arbeitet er offensichtlich schon an zwei neuen Projekten. Diese sind zwar bisher eher vage beschrieben, machen aber allein schon wegen geplanten Verbindungen zu Stardew Valley neugierig. So schreibt Barone auf Twitter auf Nachfrage eines Fans:

Yes, I'm actually working on a couple of new projects. One takes place in the world of Stardew Valley, but is not a farming game. The other, I'm not 100% sure about the world yet, but it will tie into Stardew Valley in some way

Wie vermutlich zu erwarten war, erregt dieser Tweet sehr viel Aufmerksamkeit und so gibt es zahlreiche Reaktionen von Fans und Berichte in Blogs und Magazinen. Anlass für Barone, mäßigend einzugreifen:

I see this is blowing up and there are articles coming out, etc.... all I ask is please don't get too hyped at this stage. I want to avoid too much hype or speculation. I'd like to just make whatever game comes naturally to me without too much pressure or expectation.