Die neue „Xbox Series X“ ist angekündigt. Das ist super, da die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft dadurch noch günstiger wird. Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch die Xbox One X im Bundle mit Jedi Fallen Order, Forza Horizon 4 oder Gears 5 jetzt zum Top-Preis für nur 279 Euro schnappen.

Die Xbox One X von Microsoft ist in puncto Absatzzahlen zwar nicht die erfolgreichste Spielkonsole auf dem Markt, aber aktuell immer noch die leistungsstärkste. Bei Saturn und MediaMarkt bekommt ihr die Xbox One X (1 TB) mit verschiedenen Top-Spielen im Bundle-Angebot für 279 Euro zu einem Knallerpreis. Laut idealo.de galten 299 Euro lange als der Tiefpreis für die Konsole. Mit diesem Schnäppchen wird diese Marke noch einmal unterboten.

Folgend haben wir alle erhältlichen Bundles aufgelistet, die ihr für 279 Euro bei MediaMarkt oder Saturn versandkostenfrei kaufen könnt. Einige von den Bundles sind allerdings nur noch als Selbstabholung im Markt verfügbar. Sollte ein Konsolen-Bundle ausverkauft sein, besteht noch die Chance, dass MediaMarkt und Saturn Nachschub liefern.

Diese Bundles gibt es für je 279 Euro:

Xbox One X: Für wen lohnt sich der Kauf?

Mit der neuen Konsolengeneration in den Startlöchern fragen sich viele Gamer, ob sich eine derzeit noch aktuelle Konsole überhaupt lohnt. Für uns hängt das vor allem von der Nutzungssituation ab: Wenn ihr noch gar keine Konsole besitzt und in das Ökosystem von Microsoft einsteigen wollt, ist die One X eine gute Option. Sie kann nicht nur viele Spiele in 4K darstellen, sondern auch Ultra-HD-Blu-rays abspielen. Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video lassen sich ebenfalls über die Konsole gucken. Damit ist die Xbox One X nicht nur zum Zocken ideal, sondern auch als Mediastation am 4K-Fernseher.

Wer jetzt Angst hat, dass die gekauften Spiele mit der neuen Generation „nutzlos“ werden, sei beruhigt: Alle Spiele werden auch auf der neuen Xbox spielbar sein. Mit einem super günstigen Xbox Game Pass bekommt ihr außerdem massig hochqualitative Titel für wenig Geld oben drauf. Ihr könnt also risikofrei in Spiele investieren und sie auch zocken, wenn ihr euch doch für ein Upgrade auf die nächste Generation entscheidet. Das dauert übrigens noch eine Weile: Die Xbox Series X kommt vermutlich erst Ende 2020 auf den Markt.