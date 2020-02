CoD: Modern Warfare | "Battle Royale"-Modus und -Karte angeteast

Mit Season 2 erhält Call of Duty: Modern Warfare die nächste große Erweiterung. Aber das scheint nicht alles gewesen zu sein: Entwickler Infinity Ward hat mehrere Hinweise hinterlassen, die auf einen kommenden "Battle Royale"-Modus hindeuten könnten.

Ein verdächtiger Menü-Punkt, eine riesige Karte und eine interessante Szene im Trailer: Bekommt CoD: Modern Warfare einen "Battle Royale"-Modus?

Während Season 2 so viele neue Inhalte für CoD: Modern Warfare liefert, dass es manchen Spielern schon zu viel ist, scheint Entwickler Infinity Ward bereits an der nächsten Erweiterung zu arbeiten - und diese schon anzudeuten. Die Community hat interessante Hinweise entdeckt.

So gibt es im Ankündigungstrailer von Season 2 eine Szene, in der die Kamera auf ein riesiges Gebiet herauszoomt, woraufhin mehrere Personen mit Fallschirmen aus einem Flugzeug springen - was auf den typischen Beginn einer "Battle Royale"-Runde anspielen könnte. Damit könnte ein rätselhafter Menüpunkt zusammenhängen, der seit Season 2 im Start-Screen aufgetaucht ist und mit einem "Classified"-Schriftzug versehen ist.

Darüber hinaus glaubt der YouTuber PrestigelsKey, auch schon die Karte für den "Battle Royale"-Modus gefunden zu haben. So scheint hinter der "Season 2"-Karte Atlas Superstore noch mehr zu stecken - da sie viel größer ist, als es auf dem ersten Blick scheint. Um das festzustellen, musste der YouTuber allerdings auf einen Trick in CoD: Modern Warfare zurückgreifen:

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview :) pic.twitter.com/QpiVaBd7Un