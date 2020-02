PS4 | Abgedrehter Shooter My Friend Pedro kommt wohl für Sonys Konsole

Der völlig abgedrehte "Side Scrolling"-Shooter My Friend Pedro wird wohl noch in diesem Jahr für PS4 erscheinen. Das Game wurde jüngst von der europäischen Alterseinstufungsbehörde PEGI für die entsprechende Plattform gelistet.

My Friend Pedro bald auch für PS4?

Für PC, Xbox One und Nintendo Switch ist das Action-Spiel My Friend Pedro bereits im letzten Jahr erscheinen, doch schon bald könnten auch PS4-Spieler die Gelegenheit bekommen, den Shooter zu spielen. Darauf lässt zumindest die offizielle Webseite der PEGI schließen, die das Spiel mit einer Alterseinstufung für PS4 versehen hat.

Der Side-Scroller erinnert aufgrund seiner Spielmechaniken und Zeitlupensequenzen vor allem an den Action-Klassiker Max Payne, sorgt mit einigen verrückten Ideen aber auch für eine Prise erfrischenden Wahnsinn. Immerhin ist es eine sprechende Banane, die den Protagonisten dazu antreibt, alles und jeden auf seinem Weg über den Haufen zu schießen.

Mit einer Durschnittswertung von 81 Prozent auf Metacritic konnte My Friend Pedro die meisten Kritiker von sich überzeugen, noch besser kommt der Shooter aber bei den PC-Spielern weg: Satte 96 Prozent der Nutzer-Reviews auf Steam fallen positiv aus.

Wann genau das Spiel für PS4 veröffentlicht werden soll, ist nicht bekannt. Noch hat sich weder Entwicklerstudio DeadToast Entertainment, noch Publisher Devolver Digital dazu geäußert.

My Friend Pedro wurde am 20. Juni 2019 für PC und Nintendo Switch und am 5. Dezember 2019 für Xbox One veröffentlicht. Offenbar können sich jetzt auch PS4-Besitzer auf den Shooter freuen. Offiziell bestätigt wurde die Portierung aber noch nicht.