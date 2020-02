PS5-Controller | Spieler finden Fan-Video "besser als von Sony"

Bis die PlayStation 5 erscheint, müssen sich Fans noch ein paar Monate gedulden. So sind einige Informationen zur Konsole noch nicht bekannt, auch das endgültige Aussehen der PS5 und dem dazugehörigen DualShock-Controller sind noch unter Verschluss. Ein beeindruckendes Fan-Video zeigt allerdings, wie zweiteres aussehen könnte.

Bisher hält Sony bestimmte Daten zur PS5 unter Verschluss.

Derzeit erregt ein Video auf YouTube sehr viel Aufmerksamkeit. Ein Fan erstellte ein äußerst detailreiches Modell, das seine Version des "PlayStation 5"-DualShock-Controllers wiederspiegelt. Eine angenehme Abwechslung, wenn man bedenkt, dass Sony ein paar Informationen noch nicht herausgegeben hat. Potenzielle Käufer kennen weder das finale Aussehen, den genauen Preis noch das exakte Release-Datum der Konsole und des passenden Controllers.

PS5: Dieser Controller könnte Fans glücklich machen

Das besagte Video stammt von YouTuber Giuseppe Spinelli. Er erstellte bereits mehrere kleine Filmchen, in dem seine Werke auf Fakten aus veröffentlichten Patenten basieren. In seinem jüngsten Video präsentiert er seine Vorstellung des PS5-DualShock-Controllers und berücksichtigt dabei zahlreiche, von Sony angekündigte, Features wie abnehmbare Tasten, den internen Lautsprecher, die adaptiven Griffe und die Sensoren:

Die Zuschauer reagieren äußerst positiv darauf, wie es über 3,3 Millionen Aufrufe und zahlreiche gute Bewertungen belegen. Viele können es gar nicht glauben, dass das Video von einem Fan stammt und raten Sony, auf Spinelli zuzugehen, weil das Video von nichts übertroffen werden kann. Eine Userin schreibt mit großer Zustimmung anderer User:

Ich könnte mir vorstellen, dass dieser "Trailer" tatsächlich besser ist, als es der offizielle von Sony sein wird.

