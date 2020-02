Nintendo PlayStation | Der Höchstbietende ist ein kontroverser Charakter

Ihr habt richtig gelesen - die Nintendo PlayStation ist kein Traum von Fans, sondern eine Konsole, die Anfang der Neunziger fast erschienen wäre. Ein Prototyp der Konsole wird nun versteigert und ein Mann möchte sie unbedingt haben. Das sorgt für Kritik.

Das ist der Prototyp der Zusammenarbeit von Sony und Nintendo - die PlayStation.

Derzeit wird die Nintendo PlayStation versteigert. Bisher war der Prototyp in Privatbesitz, nun könnte sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden - doch dazu scheint es nicht zu kommen. Denn Palmer Luckey, der Designer und Gründer von Oculus VR, gibt auf Twitter bekannt, dass er die Konsole ersteigern möchte.

I am currently the highest bidder on this. Who are the other nutters who keep bidding against me?https://t.co/MIPpVn90EW