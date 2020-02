Gewinnspiel | Gewinnt 3 x Luigi's Mansion 3 und eine Nintendo Switch zum Valentinstag

Heute, am 14. Februar, wird das Andenken eines Märtyrers gefeiert. Das weiß kaum jemand, aber den Valentinstag kennt dennoch jeder! Der Gedenktag für den Heiligen Valentinus ist zum Tag der Liebe geworden, der traditionell mit süßen Geschenken gefeiert wird. Da machen wir doch gleich mal mit!

Luigi's Mansion 3 - das perfekte Spiel zum Valentinstag

Schokolade, Blumen, Geschmeide ... Alles weltlich, alles vergänglich. Überlegt euch stattdessen, den Valentinstag mit eurem oder eurer Liebsten mal so zu feiern, dass ihr noch lange von den schönen Erinnerungen zehren werdet. Aber wie? Nun, wir sind eine Seite, die sich mit Videospielen befasst ... Wie könnte wohl unser Vorschlag lauten?

Wie wäre es damit: Luigi's Mansion 3 lässt sich ganz hervorragend im Multiplayer spielen, nämlich in Gestalt von Luigi und Fluigi, die sich mit ihren Fähigkeiten bestens ergänzen. Was für eine schöne Analogie für euch und euren Partner, wenn ihr euch wohlig gruselnd auf der Couch zusammenkuschelt und gemeinsam auf Geisterjagd geht!

Damit sich das aber auch romantisch umsetzen lässt, braucht ihr eine Nintendo Switch und Luigi's Mansion 3. Gut, dass Nintendo dabei helfen möchte, eure zarten Bande zu knüpfen, denn jetzt könnt ihr Folgendes gewinnen:

1 x Nintendo Switch plus Luigi's Mansion 3 und dazu hübsches Zubehör (Notizbuch, Sticker, Tasche)

2 x Luigi's Mansion 3 mit demselben Zubehör

Gewinnt Luigi's Mansion 3 für euch und euer Herzblatt:

Ich will Liebe verbreiten! Was muss ich tun?

Da auch uns der Geist des Valentinstages in die Herzen gedrungen ist, verzichten wir diesmal auf eine klassische Gewinnspielfrage. Stattdessen sagt uns lieber Folgendes:

Mit wem möchtet ihr Luigi's Mansion 3 im Multiplayer spielen und warum?

Schreibt uns in kurzen Worten, welchen besonderen Menschen in eurem Leben in an eurer Seite haben wollt, wenn ihr auf Geisterjagd geht und schickt uns dies an die Adresse aktion@spieletipps.de mit dem Kennwort VALENTINSTAG in der Betreffzeile.

WICHTIG: Teilt uns bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Postanschrift mit, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 20. Februar 2020 um Mitternacht.

Die Gewinner werden unter allen Einsendungen ausgelost und bis spätestens 21. Februar 2020 per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Nun legt aber los! Genießt diesen schönen Tag und gönnt euch und euren Liebsten hoffentlich schon bald einen gemeinsmen Ausflug in Luigis Spukhaus! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!