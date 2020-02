Final Fantasy 7 Remake | Der neue Karfunkel erzürnt Fans

Zum Remake von Final Fantasy 7 wurden neue Screenshots veröffentlicht, und mit ihnen ein paar neue Charakter-Designs. Die gezeigten Kreaturen lösen bei der Fangemeinde jedoch tosendes Gelächter anstelle der erhofften Vorfreude aus.

Karfunkel hat ein äußerliches Downgrade verpasst bekommen.

In den jüngst releasten Screenshots zu Final Fantasy 7 Remake zeigt sich das Spiel vorwiegend von seiner guten Seite: stimmige Umgebungen, mehr Details zum Kampfstil beliebter Charaktere und vielseitige Side Quests. Auch ein paar altbekannte, aber doch auch neue, Gesichter lassen sich finden, denn einige der beschwörbaren Monster aus vorherigen Teilen gesellen sich zu Cloud und Tifa.

Take a closer look at three special summons in #FinalFantasy VII Remake!



Want to know how to get Chocobo Chick, Carbuncle, and Cactuar? Learn more at our website. #FF7R



👉https://t.co/5ITHMObkaH pic.twitter.com/YfepzQkTAT