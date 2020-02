Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo lässt die Szene im Stich - Streamer beschwert sich

Der Streamer Hungrybox ist frischgebackener “Smash Melee“-Champion und nutzt nach dem Turnier die Gelegenheit, eine Bitte an Nintendo zu richten. Die Smash-Community wünscht sich mehr Unterstützung vom Publisher.

Nach der Live-Übertragung auf Twitch richtet der Champion Hungrybox ehrliche Worte an Nintendo.

Nintendo – einziger großer Publisher, der E-Sports nicht unterstützt

Vom 13. bis 16. Februar fand das “Smash Summit“-Turnier für Super Smash Bros. Ultimate statt, welches von der Szene selbst finanziert und organisiert wird. Der Streamer Hungrybox, welcher den Titel als “Ultimate Melee“-Champion mit nach Hause nimmt, richtet nach dem Turnier eine Bitte an Nintendo:

In dem Clip sagt er, dass Spieler das Spiel streamen würden, an Turnieren teilnehmen und Begeisterung für das Game zeigen. Im Gegenzug für dieses Engagement wünsche er sich Unterstützung für die Ultimate- und auch Smash-Szene von Nintendo selbst. Sie seien das einzige Unternehmen, welches keinerlei Anteilnahme an der E-Sports-Szene habe und nennt Capcom und Fortnite zum Vergleich als gute Beispiele.

Hungrybox gehe davon aus, dass entsprechende Unterstützung für eine noch erfolgreichere und bessere Smash-Szene sorgen und die Community darauf mit großem Dank reagieren würde.

Reddit-User nennen Gründe für Verhalten von Nintendo

In den Kommentaren zu dem entsprechenden Reddit-Post finden sich viele User, die dem Streamer beipflichten und spekulieren über mehrere Gründe, warum Nintendo die Smash-Turniere nicht unterstützt.

Einige geben an, dass Nintendo keine Aktionen unterstütze, die nicht für Kinder geeignet seien. Darunter falle das kompetitive Spielen in Turnieren. So sei auch das Spielen im Online-Modus - wie bei Smash Bros. Ultimate - eine potenzielle Gefahr.

Andere werfen Nintendo eine Entziehung der Verantwortung vor. Denn würde sich Nintendo an Turnieren beteiligen, müssten sie auch für ein angemessenes Balancing im Spiel sorgen, worin der Publisher keine Zeit und Geld investieren wolle.

Erkennt ihr die Publisher an ihren dreisten Machenschaften?

Eine mutige Aktion des Streamers. Bleibt für die Smash-Szene zu hoffen, dass Nintendo der Bitte nachkommt. Wie findet ihr die fehlende Unterstützung des Publishers? Verfolgt ihr Smash-Turniere? Erzählt uns davon in den Kommentaren!