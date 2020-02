Wenn ihr ungestört auf dem Handy zocken, aber keine großen Over-Ear-Kopfhörer nutzen wollt, dann schaut euch diesen Deal des Tages an: Bei Saturn gibt es die Huawei FreeBuds 3 mit Noise Cancelling aktuell für 111 Euro im Angebot.

Bildquelle: Unsplash; Huawei

Huawei FreeBuds 3: Zum Angebot bei Saturn*

Wenn man unterwegs mit Sound zocken und Musik oder Podcasts hören will, ohne dass die Umgebung nervt, greift man meist zu großen Over-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Wer allerdings keine Lust auf große Bügel und Ohrmuscheln hat, kann mittlerweile auch kleine Bluetooth-Earbuds mit ANC-Funktion nutzen: Bei Saturn gibt es zum Beispiel aktuell die “Huawei FreeBuds 3” für 111 Euro statt 146,89 Euro zum derzeitigen Bestpreis versandkostenfrei im Angebot.

Laut Idealo.de gab es die Kopfhörer noch nie günstiger. Hier heißt es also schnell sein, da die EarBuds momentan nur noch als Abholung im Markt bestellbar sind. Alternativ könnt ihr sie aber auch bei Saturn auf eBay in Schwarz oder in Weiß vom Hersteller generalüberholt zum gleichen Preis bestellen.

Huawei FreeBuds 3: Zum Angebot bei Saturn auf eBay*

Huawei FreeBuds 3 günstig: Für wen lohnen sich die Earbuds?

Die Huawei FreeBuds 3 sind die ideale Lösung für alle, die auf große Over-Ear-Kopfhörer verzichten wollen und “In-Ear-Korken” verabscheuen. Das Design erinnert zwar stark an AirPods von Apple, bei den Features hat man aber einen draufgelegt: Die aktive Geräuschunterdrückung verringert den Lärm der Umgebung. Bei Apple müsst ihr dafür die teurere Pro-Varianten kaufen.

Huawei FreeBuds 3: Zum Angebot bei Saturn*

Bei der Qualität des Noise Cancellings können die Earbuds natürlich nicht mit großen Over-Ear- oder komplett abgedichteten In-Ear-Modellen mithalten. Wer aber einfach lockere Bluetooth-Stöpsel für unterwegs sucht, die durch das ANC grobe Hintergrundgeräusche abmildern, dürfte hier eine guten Kompromiss mit ordentlichem Sound finden.