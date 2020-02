Nintendo Switch | Hinweise auf Portierungen drei starker Spiele entdeckt

Drei beliebte Spiele könnten Gerüchten zufolge bald Portierungen für die Nintendo Switch erhalten. Zumindest werden diese in koreanischen und taiwanesische Altersfreigaben als bald erscheinende Switch-Releases gelistet.

XCOM 2 und weitere Spiele könnten bald auf der Switch erscheinen.

Neue Gerüchte um Switch-Ports machen die Runde. Listen mit vermeintlichen Altersfreigaben von Spielen aus Südkorea und Taiwan kamen nun nämlich an die Öffentlichkeit und versprechen, ein paar weitere Spieleklassiker auf Nintendos Hybridkonsole zu bringen.

Seit Veröffentlichung der Switch arbeitet Nintendo an der Erweiterung seines Angebots durch Portierungen älterer Spiele, die es zuvor noch nicht für Nintendo-Konsolen gab. DOOM, The Witcher 3: Wild Hunt sowie The Elder Scrolls 5: Skyrim sind nur ein paar Beispiele für Klassiker, die man sich zuvor nie auf einer Nintendo-Konsole hätte vorstellen können. Die vermeintlich geplanten Portierungen wirken daher nicht allzu unrealistisch.

Könnten diese drei Spiele bald für die Switch erscheinen?

Die erste Quelle, das taiwanesische Board Rating (via Gematsu), listet Bioshock: The Collection auf. Die Sammlung, die Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinite beinhaltet, wurde bereits 2016 für den PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, wobei Nintendo-Fans mit leeren Händen ausgingen.

Aus dem Board Rating vom südkoreanischen Gremium geht wiederum hervor, dass Switch-Versionen von XCOM 2 und Catherine: Full Body auf eine Altersfreigabe überprüft wurden. XCOM 2, welches genau wie Bioshock: The Collection im Jahr 2016 von Publisher 2K Games veröffentlicht wurde, ist bis jetzt nur spielbar auf dem PC, PlayStation 4 und Xbox One und würde die Switch im Strategie-Genre bereichern. Catherine: Full Body, ein typisch japanisch abgedrehtes Puzzlespiel, erschien bisher exklusiv für Sony-Konsolen.

Bis jetzt wurde keines der Spiele von Nintendo offiziell bestätigt. Fans hoffen momentan noch auf die Ankündigung der nächsten Nintendo Direct, in welcher die Portierungen, soweit die Gerüchte stimmen, eventuell vorgestellt werden könnten.