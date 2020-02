Auch wenn nicht jeder PS4-Spieler das PlayStation-Community-Forum kennen wird, galt es für seine Nutzer jahrelang als eine Plattform, auf der sie sich über viele verschiedene Themen austauschen konnten. Nun hat Sony bekanntgegeben, dass das PlayStation-Community-Forum zeitnah geschlossen wird.

Im PlayStation-Community-Forum tauschen sich die Spieler seit vielen Jahren über ihre Lieblings-Games aus, aber auch über Themen wie Musik und Animes.

PS4: Sony schließt das PlayStation-Forum, leitet zu Social Media weiter

News, Lieblings-Games, Tipps gegen überhitzte PS4-Konsolen - oder welche Musik man am liebsten beim Zocken hört: Die Nutzer des PlayStation-Community-Forums tauschen sich seit vielen Jahren auf der Plattform aus, helfen sich gegenseitig und halten sich in Sachen Videospiele auf dem neuesten Stand. Während einer der ältesteten Threads - "Anime/Manga" - im Jahr 2007 eröffnet wurde, wird zurzeit vor allem die Schließung des Forums besprochen.

Sony teilte nämlich kürzlich in einem Statement mit, dass die Ära zu Ende geht:

„Ab dem 27. Februar werden die PlayStation.com-Foren nicht mehr verfügbar sein. Ihr seid herzlich eingeladen, die Unterhaltung über PlayStation.Blog, Twitter und Instagram fortzusetzen.“

Sony hat keinen Grund für die Schließung angegeben und möchte zukünftig auf seinen anderen Kanälen den Spielern Raum zum Austausch geben. In den Threads begrüßen einige User die Entscheidung, da viele das System als altmodisch empfanden, andere User werden den nostalgischen Forum-Charme vermissen und hoffen, viele User auf den anderen Kanälen wiederzusehen.

Nach über 13 Jahren schließt Sony das PlayStation-Community-Forum am 27. Februar 2020. In den Threads verabschieden sich die User vom Forum und hoffen die Gespräche auf anderen Kanälen fortzusetzen. Habt ihr das PlayStation-Community-Forum verwendet? Oder verbringt ihr eure Zeit lieber auf reddit und Co.? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!