Wenn ihr in der heutigen Zeit ein Spiel vor dem Kauf anzocken wollt, ist dies dank herunterladbarer Demoversionen keine große Sache. Doch damals, in der dunklen Vorzeit des Internets, musste man dafür auf andere Methoden zurückgreifen. Eine davon stellte Demo Discs für die PlayStation dar. Wenn ihr anfangt bei diesen Worten in Erinnerungen zu schwelgen, solltet ihr euch die "Haunted PS1-Demo-Disc" anschauen.

Haunted: Das Cover-Design der Demo-Disc kann aus verschiedenen Gründen erschrecken.

Die Demo-Discs für die PlayStation sorgten zu ihrer Zeit immer wieder für eine Überraschung, denn es war nie ganz sicher, welche Demoversionen sich auf ihr verbargen. Von Top bis Flop konnte alles dabei sein. Wenn ihr dieses Gefühl wieder oder auch zum ersten Mal erleben möchtet und dazu noch ein Faible für Horrorspiele habt, dann könnte die Haunted PS1-Demo-Disc interessant für euch sein. Auf dieser findet ihr insgesamt 17 Retro-Horror-Spiele. Die Disc gibt es aber ironischerweise nur in digitaler Form.

Keine physische Version

Aufgrund von fehlender Zeit und Ressourcen, ist es den Erschaffern der Disc leider nicht möglich, eine physische Version anzubieten. Dafür könnt ihr euch die digitale Disc aber kostenlos auf itch.io herunterladen. Manche Spiele sollen sogar eine „Controller“- Unterstützung bieten, was den Retrofaktor noch verstärkt.

Unter den 17 Spielen ist bestimmt für jeden etwas dabei. In Dead Heat spielt ihr zwei Detektivinnen, die im New York des Jahrs 2082 einem Todeskult auf der Spur sind. Wenn ihr Survival Horror mögt, dann könnte euch Heartworm gefallen. Der Entwickler bezeichnet das Spiel als einen Liebesbrief an die Vorreiter des Genres, wie Silent Hill oder Resident Evil. Und wenn ihr nach dem ganzen Horror eine Pause braucht, findet ihr mit Tasty Ramen eine willkommene Abwechslung.

Alle Spiele der Haunted PS1-Demo-Disc:

• A Place, Forbidden

• Dead Heat

• Dread Delusion

• Effigy

• Erasure

• Fatum Betula

• FILTHBREED

• Heartworm

• In Somnio

• KILLER BEES

• Neko Yume

• Ode to a Moon - Lost Disc

• Orange County

• Sauna2000

• Snowy Castle Game

• Tasty Ramen - Gameplay Demo

Der ein oder andere Retro- und Horror-Fan unter euch wird sich die Haunted PS1-Demo-Disc bestimmt herunterladen. Erinnert ihr euch noch an die Demo-Discs für die PlayStation? Was waren eure Favoriten und auf welche Spiele hättet ihr lieber verzichtet? Erzählt es uns in den Kommentaren!