The Witcher | "Game of Thrones"-Darsteller spielt interessante Figur in Staffel 2

Nachdem die erste Staffel der "The Witcher"-Serie ein voller Erfolg auf Netflix war, warten die Fans nun gespannt auf die Fortsetzung. Wie jetzt bekanntgegeben wurde, soll ein "Game of Thrones"-Darsteller eine bestimmte Figur darin verkörpern, was wiederum interessante Hinweise auf die Geschichte gibt.

In Game of Thrones spielte Kristofer Hivju einen Krieger des freien Volkes, in Staffel 2 von The Witcher soll er dagegen eine düstere Figur verkörpern.

The Witcher: Kristofer Hivju soll den verfluchten Nivellen verkörpern

Ende Januar kursierten die ersten Gerüchte, dass Schauspieler Kristofer Hivju in der zweiten Staffel von The Witcher mitspielen könnte. Hivju ist kein Unbekannter in der Serienlandschaft, sechs Staffeln lang kämpfte er als Tormund Riesentod in Game of Thrones mit und wäre zweifellos ein Gewinn für die "The Witcher"-Serie.

Nun konnte das Fan-Magazin Redanian Intelligence das Gerücht um das eventuelle "Crossover" zwischen Game of Thrones und The Witcher bestätigen: Aus einer Casting-Zusammenfassung ging hervor, dass Kristofer Hivju eine Figur namens "Nigel" spielt, die als "charismatisch und witzig" beschrieben wird. „Er stammt aus einer aristokratischen Familie und wurde für die Verbrechen verflucht, die er in der Vergangenheit begangen hat“, heißt es weiter.

Es wird vermutet, dass Nigel als Codename für den Charakter Nivellen verwendet wird, auf den auch die Beschreibung zutrifft. Die Figur stammt aus der Kurzgeschichte "Ein Körnchen Wahrheit" (im Band "Der letzte Wunsch" enthalten) und treibt sein Unwesen als bärenartiges Monster in einem heruntergekommenen Anwesen, bis er dem Hexer begegnet.

Der ultimative "The Witcher"-Test

Die zweite Staffel zu The Witcher soll laut jüngsten Gerüchten irgendwann im Jahr 2021 erscheinen. Mit Kristofer Hivju als Nivellen können sich die Fans auf einen spannenden Charakter freuen. Darüber hinaus wünschen sich viele Fans, dass Mark Hamill, der Darsteller von Luke Skywalker, den Hexenmeister Wesemir verkörpern soll. Habt ihr noch Empfehlungen für den Cast? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!