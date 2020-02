Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Direct stellt morgen neue Inhalte vor

Animal Crossing: New Horizons ist fast da. Wie genau das neue Animal Crossing aussehen wird und welche neuen, niedlichen Inhalte es geben wird, erfahrt ihr schon morgen.

Animal Crossing: New Horizons erscheint am 20. März 2020.

Am 20. März 2020 ist es soweit – Animal Crossing: New Horizons erscheint für die Nintendo Switch. Es ist demnach allerhöchste Zeit, dass ihr mehr zum Spiel erfahrt. Und das könnt ihr schon morgen, am 20. Februar.

Animal Crossing: Stream stellt New Horizons neue Inhalte vor

Mit dem Nintendo Direct-Streams versorgt euch der Entwickler mehrmals im Jahr mit den neuen Inhalten zu den eigenen kommenden Spielen. Dieses Mal ist Animal Crossing: New Horizons dran. Falls ihr vorab alles über das Switch-Spiel wissen wollt, solltet ihr einschalten oder morgen bei uns vorbeischauen: Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Wann es losgeht: Die Nintendo Direct zu New Horizons startet am Donnerstag, dem 20. Februar, um 15 Uhr unserer Zeit.

Wo ihr streamt: Verfolgen könnt ihr die Nintendo Direct zu Animal Crossing: New Horizons ganz bequem zu Hause über den offiziellen Stream. Schaut zur richtigen Uhrzeit entweder auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Nintendo oder auf Nintendos YouTube-Kanal vorbei.

Morgen werden wir diese News direkt nach der Nintendo Direct mit einem Update versehen, damit ihr so schnell wie möglich alle neuen Informationen zu Animal Crossing: New Horizons erhaltet. Schaut vorbei!