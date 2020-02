Ambitionierte Gamer können sich bei MediaMarkt für kurze Zeit eine hochwertige Gaming-Maus zum Bestpreis sichern: Aktuell bekommt ich die kabellose Logitech G703 Hero für nur 59 Euro besonders günstig.

Logitech G703 Hero: Zum Angebot bei MediaMarkt*

Wer sich zu den ambitionierten Gamern zählt, legt meist auch auf das entsprechende Equipment Wert, um besonders bei schnellen FPS-Spielen von höherer Präzision zu profitieren. Unter den Herstellern für Gaming-Mäuse zählt Logitech schon seit vielen Jahren zu den besten Marken, wenn es um kabellose Mäuse geht.

Die beliebte Logitech G703 Hero gibt es bei MediaMarkt aktuell für 59 Euro statt 74 Euro zu einem sehr guten Preis im Angebot. Der Idealo-Preisvergleich zeigt, dass die Maus noch nie günstiger war. Versandkosten entfallen, wenn ihr eure Bestellung in einen MediaMarkt in eurer Nähe liefern lasst. Wer statt Marktabholung die Lieferung an die eigene Haustür bevorzugt, zahlt 1,99 Euro zusätzlich.

Gaming-Maus im Angebot: Was kann die Logitech G703 Hero? Für wen lohnt sich der Kauf?

Bei der Logitech G703 Hero handelt es sich um den Nachfolger der fast baugleichen G703 Lightspeed. Die Unterschiede liegen hier vor allem im besseren Hero-16K-Sensor von Logitech und dem reduzierten Gewicht. Die wichtigsten Informationen haben wir für euch nachfolgend aufgelistet:

Modell: Logitech G703 Hero

Logitech G703 Hero Design: Rechtshänder

Rechtshänder Verbindung: Kabellos

Kabellos Sensor: Hero 16K Sensor

Hero 16K Sensor DPI: 100 – 16.000 DPI

100 – 16.000 DPI Signalrate: 1000 Hz

1000 Hz Tasten: 6

6 LED-Beleuchtung: Ja (Lightsync RGB)

Ja (Lightsync RGB) Gewicht: 95 g (+ optionales Gewicht)

95 g (+ optionales Gewicht) Akkulaufzeit: Bis zu 60 Stunden (35 mit Beleuchtung)

Bis zu 60 Stunden (35 mit Beleuchtung) Sonstiges: Kabelloses Laden über PowerPlay möglich, optionales Kabel enthalten, Speicher für Einstellungen

Die Maus eignet sich sowohl für Palm- als auch Claw-Grip-Nutzer und bietet so ziemlich alles, was kompetitive Gamer brauchen. Der Sensor ist mit der beste auf dem Markt und durch die Lightspeed-Technologie (1 ms Input-Delay) spürt ihr auch ohne Kabel keine Verzögerung. Das zeigen auch die positiven Bewertungen auf Amazon. Im Vergleich zum Vorgänger wurden zudem einige schwerwiegende Mängel am Mausrad behoben, das nach kurzer Zeit starkes Rattern und Wackeln beim Scrollen zeigte. Einzig und allein bei den Verbauten OMRON-Switches kommt es immer mal wieder zu Qualitätsproblemen. Dies ist allerdings ein Problem, von dem viele Mäuse mit den gleichen Switches über verschiedene Marken hinweg betroffen sind. Solltet ihr einen Defekt feststellen (extremes Doppeklicken), kontaktiert ihr am besten MediaMarkt oder Logitech direkt, um einen Austausch in die Wege zu leiten.

Für euch lohnt sich die Logitech G703 Hero, wenn ihr eine hochwertige Gaming-Maus sucht, mit der ihr ohne Kabel auf hohem Niveau spielen könnt. Außerdem profitiert ihr von Technologien des Logitech-Ökosystems wie PowerPlay und Lightsync.