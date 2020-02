Im Beyond-Update von No Man's Sky wurde euch die Möglichkeit gegeben, Lebewesen zu zähmen und diese im Anschluss als Reittiere zu benutzen. Im neuen Update des Weltraumabenteuers geht Hello Games noch einen Schritt weiter und lässt euch euer eigenes lebendiges Raumschiff züchten.

Die organischen Schiffe in No Man's Sky - Befremdlich, bedrohlich aber auch wunderschön.

No Man's Sky: Living Ship

Das neue kostenlose Update für No Man's Sky trägt den Namen Living Ship. Der Name ist Programm, denn bei den neuen Raumschiffen, die das Update mit sich bringt, handelt es sich um lebendige Wesen.

In einer neuen Quest-Reihe erfahrt ihr von den uralten Korvax-Experimenten, welche die Entstehung der organischen Schiffe zur Folge hatten. Im Ramen dieser Missionen könnt ihr euch euer eigenes lebendiges Schiff brüten, züchten und schließlich auch mit ihm fliegen. Gesteuert werden die Schiffe übrigens mit von Adern übersäten Tentakeln.

Schaut euch die lebendigen Schiffe im Einsatz an, indem ihr auf das Video klickt:

No Man's Sky | Das "Living Ship"-Update

Da es sich bei diesen Schiffen um Lebewesen handelt, könnt ihr sie nicht wie andere Schiffe aufrüsten. Vielmehr verfügt jedes Schiff über seinen individuellen Satz an inneren Organen, welcher die Fähigkeiten des Schiffs bestimmt. Auch soll es keine zwei gleichen Schiffe geben, da diese genauso wie der Rest der Spielwelt in No Man's Sky prozedural generiert werden. Aber nicht nur die lebendigen Schiffe sind neu, auch im Weltraum hat sich mit dem Update einiges getan. So warten zwischen den Planeten neue Lebensformen und geheimnisvolle Objekte darauf, von euch entdeckt zu werden.

Seit seinem Erscheinen hat sich in No Man's Sky so einiges getan. Haben die Entwickler es durch die Updates geschafft, dass ihr dem Spiel doch noch eine Chance gegeben habt, oder war die anfängliche Enttäuschung zu groß für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren.