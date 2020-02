Death Stranding | Mysteriöse Ankündigung von Kojima verwirrt die Welt

Hideo Kojima lässt die Gaming-Welt mal wieder rätseln. Dieses Mal mit einem Teaser, der eine Ankündigung zu Death Stranding darstellen soll. Also, zumindest lässt Kojima das Ganze so wirken.

Was hat Kojima da wieder ausgeheckt?

Klingt mysteriös, ist es auch: Die vermeintliche Ankündigung, die Kojima macht, verbreitet der umtriebige Entwickler und Erschaffer von Death Stranding per Twitter. In dem besagten Post ist ein kurzes Video mit Ausschnitten aus den Grabenkämpfen des Spiels zu sehen. Am Ende des Videos geschieht eine Einblendung mit der Zahl „2020“ in der Schriftart und um Stile des erfolgreichen Weltkriegs-Dramas 1917. Hier seht ihr den Clip:

Dass es sich dabei um eine Ankündigung handelt, suggeriert Kojima, indem er über dem Teaser die Worte „Kommt 2020“ schreibt. Nun stellt sich nur die Frage, was genau denn kommen soll.

Und genau diese beschäftigt auch die Twitter-Community. Erste Reaktionen auf das geteilte Video enthalten Spekulationen zu einem möglichen DLC zu Death Stranding. Bisher ist nicht offiziell, dass ein solcher überhaupt kommen soll. Allerdings gibt es schon länger Gerüchte darum, da Kojima im Dezember letzten Jahres beispielsweise – ebenfalls über Twitter – teaserte, dass der Charakter Heartman zurückkommen werde, der vom Regisseur Nicolas Winding Refn verkörpert wird.

Wiederum andere Twitter-User halten das für unwahrscheinlich. Auch deswegen, weil das im Teaser gezeigte Material nicht neu ist. Vielmehr glauben diese Fans, dass Kojima die 1917-Hommage nutzt, um Aufmerksamkeit auf die für 2020 angekündigte PC-Version von Death Stranding zu lenken. Vielleicht steht also bald eine Bekanntgabe des Release-Datums bevor und wir sehen in dem Twitter-Clip bereits erstes Material der PC-Version des Spiels.

Was auch immer die Antwort ist – bald wissen wir hoffentlich mehr und können euch darüber aufklären, welches Geheimnis sich diesmal hinter der kryptischen Andeutung von Kojima verbirgt. Bis dahin kann nur weiter spekuliert werden. Was glaubt ihr, was dahinter steckt? Schreibt es uns in die Kommentare!