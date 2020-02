Ninja | Streamer beleidigt Spieler aufs Übelste, die sich nicht genug aufregen

Ein Kommentar des erfolgreichen Streamers Ninja sorgt zurzeit für eine hitzige Diskussion unter Gamern. Der Fortnite-Profi hat eine kontroverse Meinung zu Spielern, die in einem Spiel eben “nur“ ein Spiel sehen.

Der Streamer Ninja hat nicht viel übrig für Spieler, die eine Niederlage gut wegstecken.

Der Mixer-Streamer Ninja hat mit einem kürzlichen Tweet für Aufsehen gesorgt und dafür etliche Gegenreaktionen erhalten:

The phrase “it’s just a game” is such a weak mindset. You are ok with what happened, losing, imperfection of a craft. When you stop getting angry after losing, you’ve lost twice.



There’s always something to learn, and always room for improvement, never settle.