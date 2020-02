PlayStation | Wegen des Coronavirus streicht Sony große Pläne

Der Einfluss, den die Ausbreitung des Coronavirus‘ auf die Industrie hat, macht auch vor der Games-Branche nicht halt. Sony hat zum Wohle der Mitarbeiter des Unternehmens nun große Pläne gestrichen, die unter anderem The Last of Us 2 und Doom Eternal betreffen.

Sony will Mitarbeiter vor dem Coronavirus schützen - gut so!

Das Coronavirus, welches seit einigen Wochen grassiert, beeinflusst auch Entscheidungen der Spielebranche. Nachdem bereits die E-Sports-Liga in China eine Pause wegen des Erregers einlegt und Spekulationen zu Verzögerungen bei der Fertigstellung und Auslieferung von Spielekonsolen kursieren, trifft Sony nun eine Entscheidung zum Wohl der Mitarbeiter des Konzerns.

PlayStation: Sony wird nicht auf der PAX East sein

So hat das Unternehmen in einem aktuellen Blog-Post vermeldet, nicht bei der diesjährigen PAX East in Boston anwesend zu sein. Das Event sollte für Sony einige namhafte anstehende Releases umfassen. Unter anderem waren Demo-Präsentationen von Doom Eternal und Nioh 2 angedacht sowie die erste Möglichkeit überhaupt, die Öffentlichkeit The Last of Us 2 anspielen zu lassen.

Als Begründung nannte Sony die sich täglich ändernde Situation bezüglich des Virus‘. So sei das Unternehmen sehr besorgt um die eigenen Mitarbeiter und denkt, dass hier lieber auf Nummer sicher gegangen werden sollte. Vor allem in China sorgt der Erreger mittlerweile dafür, dass Menschen die Häuser nicht verlassen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Bereits betroffene Menschen wiederum befinden sich oftmals in Quarantäne, damit das Coronavirus nicht weiterverbreitet wird. Für viele Personen hat die Infektion mit dem Erreger tragischerweise bereits zum Tod geführt.

Insofern tut Sony sehr gut daran, keine Risiken einzugehen. Keine Spielepräsentation ist es wert, die Gesundheit von Menschen aufs Spiel zu setzen. Das sollte auch jedem Fan bewusst sein, der sich vielleicht auf die Präsentation gefreut hat. Stattdessen freuen wir uns über diese verantwortungsvolle Entscheidung von Sony.