Biomutant | Außergewöhnliches Action-Adventure meldet sich endlich zurück

Es lebt! Entwickler Experiment 101 hat sich nach langer Zeit via Twitter zu Worte gemeldet und verrät, wie der aktuelle Stand von Biomutant aussieht.

Zurückhaltend, aber noch lange nicht tot: Biomutant befindet sich weiterhin in Entwicklung.

Schon seit einiger Zeit fragen sich nicht wenige Fans, was eigentlich aus Biomutant, dem Action-Adventure rund um einen mutierten Nager, geworden ist. Nachdem lange Zeit eine Veröffentlichung im Jahr 2019 angepeilt wurde, haben sich die Entwickler immer weiter zurückgezogen, und selbst Publisher THQ Nordic wollte nicht allzu viel kommentieren.

Biomutant: Keine Sorge, es lebt noch!

Jetzt gibt es aber gute Nachrichten: Via Twitter hat das Studio Experiment 101 verraten, dass Biomutant natürlich noch am Leben ist. An dem vielversprechenden Action-Adventure wird weiterhin gearbeitet und es sei zurzeit in der finalen Entwicklungsphase.

Biomutant, so die Stellungnahme, soll das beste Spiel werden, das das Team jemals produziert hat, und darüber hinaus soll es auch noch jede Menge Spaß machen. Aufgrund des Umfangs von Biomutant haben sich die Arbeiten bislang immer weiter ausgedehnt.

"Wie einige von euch vielleicht verstehen oder wissen, ist die Arbeit beim Abschluss der Entwicklung eines Spiels lang, herausfordernd und unvorhersehbar. Das schiere Ausmaß, die Größe und die Länge von Biomutant trägt zu dieser Arbeit bei. Wir werden das Veröffentlichungsdatum bekanntgeben, sobald alle in unserem Studio davon überzeugt sind, dass dieser Termin erreicht werden kann und dass das Spiel dafür bereit ist."

Einen neuen, angepeilten Release-Termin gibt es damit noch nicht. Erst, wenn die Entwickler absolut sicher sind, dass ihre Arbeit einen Abschluss findet, soll ein Termin verraten werden. Angesichts des Potenzials, welches Biomutant bereits auf der Gamescom 2018 gezeigt hat, vermutlich eine vernünftige Entscheidung.

Offiziell ist Biomutant weiterhin für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung. Ob das Endzeit-Action-Rollenspiel mit Nagetier-Held nach der neuerlichen Verschiebung direkt auch die nächste Konsolengeneration in Betracht zieht, bleibt abzuwarten.