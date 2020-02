Der erfolgreiche Streamer Ninja hat eine immense Reichweite und gilt für viele Kinder und Jugendliche als Vorbild. Welche Auswirkungen das Verfolgen seiner Streams auf ein besonders junges Publikum haben kann, zeigt jetzt der Fall eines Fans mit Aggressionsproblemen.

Etliche Kinder sehen in ihm ein Vorbild - Streamer Ninja ist erfolgreicher Fortnite-Profi.

In einem Tweet von Voidrantsback berichtet die Userin von ihrem siebenjährigen Neffen, der unter dem Einfluss eines Vaters aufwuchs, der in misshandelte. In dem Tweet macht sie auf die Problematik aufmerksam, die im Zusammenhang mit dem Konsum von Ninjas Streams bei ihrem Neffen auftritt:

My nephew came from a domestic violence situation.



He watched Ninja because Ninja's behaviour reflected the behaviour of his abusive father, which was normal for him.



Think on that for a while.