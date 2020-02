Pokémon Schwert & Schild | Pokémon Home leakt offenbar kommendes Pokémon

Ein unbeabsichtigter Leak von Nintendo selbst: In der "Pokémon Home"-App hat ein findiger Spieler ein noch unbekanntes Pokémon ausfindig gemacht.

Die Anzahl von Pokémon wächst und wächst. Für Schwert & Schild sind noch weitere Neuheiten geplant.

Seit ein paar Tagen steht mit Pokémon Home eine neue App parat, mit der vor allem langjährige Spieler endlich ihre Pokémon zwischen den Editionen hin- und herverschieben können. Die App verbarg ein Geheimnis, welches jetzt eher unbeabsichtigt zu Tage gekommen ist.

Der Twitter-Nutzer und bekannte Dataminer mattyoukhana hat in den Daten von Pokémon Home einen interessanten Fund gemacht. Im Audioverzeichnis hat er eine Sounddatei gefunden, die verdächtig nach Rossana aus der ersten Generation von Pokémon klingt. Seine erste Vermutung: Der hallige Sound lasse eine Mega-Evolution erahnen.

Let's start out with some of my findings with Pokémon HOME.



Mysteriously within the app's sound directory, data exists for a Cry similar to Jynx's. In the video, the first Cry played is Jynx's, and the second is unknown.



Sounds like it's the same reverb a Mega Evolution would. pic.twitter.com/0rYZFK6vVR