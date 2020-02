Horror-Geheimtipp | World of Horror ist ein surreales Erlebnis im Retrolook

Ein auf Steam erhältliches Spiel im Early Access verspricht einen surrealen Horrortrip zu bieten, der tiefer unter die Haut geht als die üblichen Jumpscares und Zombies.

World Of Horror setzt auf psychologischen Horror um zu erschrecken.

Eine Welt, die es zu überleben gilt

World Of Horror ist ein Steam-Spiel im Early Access, welches sich stark an Horrorikonen wie H.P. Lovecraft, bekannt für seinen Cthulhu-Mythos, und Junji Ito, einem bekannten Horror-Mangaka, orientiert. Der Fokus liegt demnach mehr auf psychologischem Horror als den immer wiederkehrenden Jumpscares, die den Spieler durch puren Schock, anstelle von gruseligen Bildern, zum Schreien bringen. Der circa dreistündige Indie-Happen sticht dabei besonders durch seinem schwarz-weißem Retrolook aus der Menge heraus.

Schon der Trailer könnte für schlaflose Nächte sorgen:

Im textbasierten RPG World of Horror beeinflussen Gottheiten die Realität und die geistige Gesundheit der Anwohner einer kleinen japanischen Stadt. Als Spieler schlüpft ihr in die Rollen verschiedener Protagonisten, die in der verrückten Welt jeder Menge mysteriösen Ereignissen ausgesetzt sind. Über diese gilt es jedoch Ermittlungen anzustellen und sich dem Terror zu stellen, um den Horrortrip zu überleben.

Für ungefähr 6 Monate soll das Spiel noch in der "Early Access"-Phase bleiben. In der finalen Version soll World of Horror dafür dann mit beinahe doppelt so vielen spielbaren Geschichten und zusätzlichen Protagonisten glänzen, die sich in ihren Stats und Persönlichkeiten unterscheiden sollen.

Die bisherigen Bewertungen fallen sehr positiv aus – 98% der Spieler bewerten das Game als positiv. Das Spiel bietet laut diesen durch seine verschiedenen Schwierigkeitsstufen eine angemessene Herausforderung für jeden Spieler, eine stimmige Atmosphäre und einen hohen Wiederspielwert. Freunde des guten Gruselns sollten dem unbekannten Spiel vielleicht eine Chance geben - sei es im Early Access oder wenn es dann später im Jahr als Vollversion veröffentlicht wird.