GTA Online | Community feiert seltene Kills und Horror-Garagen auf reddit

Im reddit-Forum von GTA Online ist immer etwas los: Drei Videoclips ernten dort zurzeit besonders viel Aufmerksamkeit, in denen Big Foots, seltene Kills und verfluchte Garagen zu sehen sind. Diese Köstlichkeiten aus GTA Online können wir euch natürlich nicht vorenthalten.

User aavocados hat Schwierigkeiten mit seiner paranormalen Garage in GTA Online.

GTA Online: User teilen urkomische Clips auf reddit

Solange die Fans noch auf den Release von GTA 6 warten müssen, vertreiben sie sich die Zeit im Multiplayer GTA Online und erleben dort neben dem gewöhnlichen Gangstergeschäft manchmal auch sehr kuriose Momente. Drei besondere Momente wurden kürzlich im reddit-Forum von GTA Online geteilt.

Dazu gehört der Clip von User owais_gauba. „Einer meiner alten Clips bringt mich immer noch zum Lachen“, kommentiert er seine Strapaze, bei der ein Mitspieler und er als Big Foots auf die Autobahn laufen. Sein Kollege hat dabei genauso viel Glück wie Pech.

Dagegen zeigt der Clip von User Piemanthe3rd eine besonders seltene Leistung. Bei einer Auseinandersetzung mit einem anderen Spieler in den Bergen entscheidet sich der User, über sein Telefon Lamars Raubservice in Anspruch zu nehmen. In der Regel ein harmloser Streich unter Spielern bei GTA Online, aber wie sich herausstellt, scheinen dort auch mittlerweile professionelle Assassinen zu arbeiten.

Zuletzt macht User aavocados mit seinem Clip publik, welche Ereignisse sich kürzlich in seiner Garage bei GTA Online zugetragen haben. Als er in sein Auto steigt, wird er daraufhin etliche Male herumgeschleudert. Dass er währenddessen auf den eingehenden Anruf nicht reagieren kann, ist nur zu verständlich. „Nicht jetzt, LJ, ich bin beschäftigt“, kommentiert er dies. Wie durch ein Wunder überlebt er das Schlamassel, seine Gitarre ebenfalls.

Das ist nur eines von vielen Dingen, die sich im reddit-Forum von GTA Online abspielen. Erst kürzlich verwendeten die Spieler Lester als Sprachrohr, um Entwickler Rockstar die Meinung zu geigen und alle großen Probleme des Online-Spiels anzusprechen. Darüber hinaus trugen sie auch ihre Wünsche und Kritiken vor.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Seit 2013 können die Spieler in GTA Online Chaos anrichten. Besondere Momente werden dabei im reddit-Forum geteilt. Was haltet ihr von den Clips? Habt ihr schon Ähnliches oder noch Schlimmeres in GTA Online erlebt? Berichtet uns gerne davon in den Kommentaren!