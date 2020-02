Pokémon | 7-Jährige wird eindrucksvoll zum Pokémon-Champion

Bestimmt haben viele von euch schon seit ihrer Kindheit den Traum nicht nur in den Spielen, sondern auch im wirklichen Leben einmal Pokémon-Meister zu werden. Dieser Traum ist für die siebenjährige Simone Lim in Erfüllung gegangen.

Simone Lim - Die Gewinnerin der Pokémon Oceania International Juniors Championships

Beim größten „Pokémon-Event“ in Australien und Neuseeland, den Pokémon Oceania International Championships, treten „Pokémon“-Trainer in unterschiedlichen Kategorien und Altersklassen gegeneinander an. In der Kategorie Videospiele Pokémon Schwert und Schild konnte sich die siebenjährige Simone Lim gegen den Titelverteidiger Justin Miranda-Radbord durchsetzen.

this morning 7-year old Simone Lim won a major Pokémon Junior Championship beating out a field of older more experienced kids, upsetting the tournament favorite champion #1 seed in the final, and doing so with an incredible read to earn her the title



Obwohl Miranda-Radbord nicht nur älter als Simone ist, sondern auch eine Vielzahl an Errungenschaften vorweisen kann, hatte er keine Chance gegen Lim, die dieses Jahr zum ersten Mal in kompetitiven Wettbewerben antrat. Zuvor kam sie schon unter die Top Vier bei den Malaysia-Regionalmeisterschaften und bei einem Special-Event in Singapur, aber das war ihr noch nicht genug.

Nachdem Lim den ersten Kampf gegen Miranda-Radborn für sich entscheiden konnte, verlor sie den zweiten. Im dritten feierte sie dann ein eindrucksvolles Comeback, mit dem sie den Kampf und auch den Titel als Pokémon-Meisterin gewann. Hier könnt ihr euch das Match der beiden anschauen:

Nach dem Kampf dankte Simone Lim ihrer Familie und ihren Freunden, während sie sich an ein großes Plüsch-Evoli klammerte.

Was Simone Lim in ihrem jungen Alter schon geschafft hat ist beeindruckend. Seid ihr schon einmal bei einem E-Sport-Event angetreten? Habt ihr am Ende sogar schon mal einen Titel eingeheimst? Erzählt uns eure Geschichten in den Kommentaren.