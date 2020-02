Pokémon | So würde das Leben mit einem echten Bisasam aussehen

Es ist die Fantasie zahlreicher Fans: Reale Pokémon in der echten Welt, die euch im Alltag begleiten. Ein virales TikTok-Video zeigt eine mögliche Vision.

Ein Bisasam als Begleiter im Alltag: Der TikTok-Nutzer Dave Ashby zeigt eine interessante Fantasie.

Wie wäre es, wenn in unserer echten Welt reale Pokémon existieren würden? Diese Frage stellen sich Fans der Spiele- und Anime-Reihe seit Anfang an und haben ihre Vorstellungen in Bildern oder Texten längst fesgehalten. Seit Pokémon GO und der AR-Technologie ist es zudem möglich, ein Stück weit diese Fantasie Realität werden zu lassen. Ganz ähnlich sieht es der TikTok-Nutzer und 3D-Artist Dave Ashby, der auf der Videoplattform verschiedene Pokémon in die Wirklichkeit transportiert.

Ein Spaziergang mit Bisasam

Schon seit einiger Zeit veröffentlicht Ashby über TikTok verschiedene Videos darüber, wie sich der Alltag mit einem Pokémon gestalten könnte. Eines der Highlights ist sein kurzer Spaziergang mit Bisasam, welches auch außerhalb der Plattform gut angekommt.

This is why we want Pokemon to be real 🤧

By daveashby7 on TikTok pic.twitter.com/rJRIJesI3m — Bulbasaur Propaganda (@BulbaGanda) February 22, 2020

In dem Videoclip ist Ashby mit besagtem Pokémon unterwegs und es wirkt fast so wie mit einem Hund oder einem anderen Haustier Gassi zu gehen. Für viele Fans eine wunderschöne Vorstellung, wie sich in zahlreichen Kommentaren zeigt.

when i was a child, i used to dream about having a pet bulbasaur, and it was amazing. oh btw im still a child and i still have those dream :) — Champion_alpha (@Championalpha27) February 22, 2020

"Als ich ein Kind war, träumte ich immer davon, ein Bisasam als Haustier zu haben, und es war fantastisch. Oh, so nebenbei: ich bin immer noch ein Kind und ich habe diese Träume immer noch :)"

Not gonna lie, I've wanted them to be real for as long as I can remember — Sierra-281 (@cyropike) February 22, 2020

"Ich lüge nicht: Seit ich denken kann, wollte ich, dass sie real sind."

Auf seinem TikTok-Account präsentiert Ashby noch weitere Pokémon, darunter Glumanda, Evoli und viele mehr. Hin und wieder entwirft er auch Videos mit Digimon- und "Final Fantasy"-Geschöpfen, die ebenfalls einen interessanten Einblick gewähren.

Testet, ob ihr das Geld gewonnen hättet

Ein Pokémon als ständiger Begleiter in eurem Leben: Welchen Vertreter aus über 800 Pokémon würdet ihr wählen und warum? Verratet uns doch eure Meinung zu dieser interessanten Vorstellung in den Kommentaren!