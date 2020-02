PlayStation 5 | Neues Controller-Patent - wird euer Schweiß gemessen?

Sony hat ein neues Patent eingereicht, mit dem der kommende PlayStation-Controller Biofeedback wie Schweiß und die Herzfrequenz eines Spielers messen könnte. Unklar ist, ob die Funktion tatsächlich eingebaut wird.

Viel ist über die PlayStation 5 und über den neuen Controller noch nicht bekannt.

Während Microsoft in regelmäßigen Abständen neue Informationen zur Xbox Series X veröffentlicht, hält sich Sony in Bezug auf die PlayStation 5 offiziell zurück. Ein neues Patent seitens des japanischen Konzerns verrät jedoch möglicherweise ein sehr abgefahrenes Controller-Feature für die kommende Konsolengeneration.

Der Dualshock 5 könnte Schweiß messen

Das Patent beschreibt einen Controller, der an beiden Griffen über spezielle Biofeedback-Sensoren verfügt. Diese Sensoren könnten über die Haut des Spielers seine Herzfrequenz oder elektrodermale Aktivitäten, die mit der Schweißabsonderung zusammenhängen, messen. Die Daten werden anschließend über die Konsole ausgewertet, die dann wiederum Anpassungen im Spiel vornehmen könnte.

Was damit im Detail gemeint ist, geht aus dem Patent allerdings nicht hervor. Das Ziel sei es ein "immersives und interaktives Erlebnis für den Spieler" zu gewährleisten. Vorstellbar wäre, dass Entwickler diese Funktion nutzen könnten, um den Schwierigkeitgrad eines Spiels in Abhängigkeit vom Stresslevel des Spielers einzustellen. Ebenso interessant könnte ein Biofeedback bei Horror-Spielen sein. Im Patent wird zudem die Nutzung in Verbindung mit einem VR-Headset erwähnt.

Ob der "Dualshock 5"-Controller der PlayStation 5 tatsächlich am Ende über Biofeedback-Sensoren verfügt, bleibt abzuwarten. Bislang handelt es sich dabei nur um ein Patent, welches nicht zwingend umgesetzt werden muss. Laut einem anderen Patent könnte das Eingabegerät zudem um neue Tasten erweitert werden.

Wann Sony die PlayStation 5 der Weltöffentlichkeit vorstellt, ist ebenso noch unklar. Bekannt ist, dass die neue Konsole voraussichtlich pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Händlerregalen stehen soll.