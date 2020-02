Minecraft | Spieler baut 7 Jahre, um Nintendo-Klassiker zum Laufen zu bringen

Hogwarts, Sternenzerstörer, Mittelerde: Über die Jahre haben Minecraft-Spieler alles Mögliche mit viel Detailverliebtheit im Sandkastenspiel nachgebaut. Ein Spieler ist noch weiter gegangen und hat einen spielbaren Nintendo-Klassiker in Minecraft erstellt. Dafür brauchte er sieben Jahre.

Von weitem ist die Metroid-Nachbildung in Minecraft nur eine Wand, aber dahinter verbirgt sich eine komplexe Verschaltung mit Befehlsblöcken.

Metroid Fusion in Minecraft spielen - durch Befehlsblöcke

Die Reddit-Community feiert zurzeit ein faszinierendes Video. 32 Sekunden rennt und hüpft Samus Aran durch die futuristischen Anlagen aus Metroid Fusion, bis eine Sekunde später herausgezoomt wird und sich alles als Minecraft-Kreation entpuppt. Brenden, Schöpfer der Minecraft-Portierung des 18 Jahre alten "Game Boy Advance"-Spiels, teilte seine Arbeit kürzlich im Forum, die ihr euch hier ansehen könnt:

Laut Kotaku arbeitet er bereits seit sieben Jahren an seinem Projekt. Die Nachbildung funktioniert über Befehlsblöcke in Minecraft, die er auf einer selbsterstellten Map programmiert hat. Kamera, In-Game-Geräusche, Effekte - Brenden implementiert alle möglichen Aspekte, um so nah wie möglich an das originale Metroid Fusion heranzukommen.

Aber es geht ihm nicht nur um eine originalgetreue Kopie, laut ihm könne man die gesamte Nachbildung auch über die Tastatur spielen. Bevor er seine Kreation zum Download anbietet, möchte er nun noch ein wenig Feinschliff betreiben. Dass Nintendo sein "Metroid Fusion"-Projekt nach der Vöffentlichung sperren könnte, nimmt er in Kauf. „Ich mache das nur zum Spaß“, sagte er gegenüber Kotaku.

Tatsächlich ist Brendens Minecraft-Portierung nicht die erste ihrer Art. So hat zum Beispiel ein anderer Fan ein funktionierendes Minecraft-Spiel in Minecraft erstellt. Inklusive Crafting und fließendem Wasser.

Sieben Jahre lang arbeitete Brenden an einer "Metroid Fusion"-Nachbildung in Minecraft. Das Produkt ist nicht nur optisch beeindruckend, es kann laut ihm sogar vollständig gespielt werden. Würdet ihr ein Spiel im Spiel zocken wollen? Oder bleibt ihr lieber beim Original? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!