Cyberpunk 2077 | Xbox-Spieler kaufen nur einmal, um es zweimal zu haben

Wer Cyberpunk 2077 auf der Xbox One erwirbt, kann es später auch auf der Xbox Series X spielen - ohne zusätzliche Kosten. Dies hat CD Projekt Red offiziell bestätigt.

Schauspieler Keanu Reeves werdet ihr ebenfalls auf der Xbox Series X in Cyberpunk 2077 erleben können.

Im Verlauf des gestrigen Tages hat Microsoft zahlreiche neue Informationen zur Xbox Series X veröffentlicht. Unter anderem ging es um die Hardware-Leistung und besondere Funktionen. Eine davon nennt sich Smart Delivery und ist im Kern eine Fortsetzung von Cross Buy. Kauft ihr ein Spiel für die Xbox One, könnt ihr es ebenso auf der Xbox Series X spielen, ohne ein zweites Mal zum Geldbeutel greifen zu müssen. Bei hauseigenen Spielen wird Microsoft die Funktion definitiv umsetzen, anderen Entwicklern ist es freigestellt.

Eines der ersten Studios, die Smart Delivery für ein Spiel nutzen werden, ist CD Projekt Red. Der polnische Entwickler hat via Twitter bekanntgegeben, dass Käufer von Cyberpunk 2077 kein zweites Mal zur Kasse gebeten werden. Wer das Rollenspiel für die Xbox One erwirbt, erhält später das Upgrade für die Xbox Series X kostenlos.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w