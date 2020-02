Stardew Valley | Jetzt könnt ihr endlich Monster kuscheln, anstatt sie zu töten

Der Indie-Hit Stardew Valley ist ein unglaublich süßes Spiel. Die Tiere sind süß, die Ehepartner sind süß und selbst die Monster sind süß. Trotzdem müsst ihr die Monster töten und das ist ganz und gar nicht süß. Für alle, die genug von dem Gemetzel haben gibt es zum Glück Abhilfe in Form einer Mod.

Mit der Mod Pacifist Valley kuschelt ihr die Monster, abstatt sie zu bekämpfen.

Kuscheln statt Kämpfen

Stellt euch vor, ihr sitzt gemütlich zu Hause, denkt an nichts Böses und plötzlich stürmt jemand mit einem Schwert in eure Wohnung und greift euch an. Ihr würdet bestimmt die Welt nicht mehr verstehen. Nun übertragt dieses Szenario in Stardew Valley. Dort sitzen unzählige Monster friedlich in ihren Höhlen, bis ihr vorbeikommt und ihnen den Garaus macht. Wenn ihr euch jetzt schuldig fühlt, werden euch die nächsten Worte bestimmt erleichtert aufatmen lassen, denn die Mod Pacifist Valley ermöglicht es euch, mit den Monstern zu kuscheln, anstatt sie zu erschlagen.

Wie Aedenthorn, der Erschaffer der Mod, sagt, ersetzt Pacifist Valley alle Waffen mit Herzen, Federn Plüschtieren, Blumen und anderen Gerätschaften, mit denen ihr den Monstern Gutes tun könnt. Habt ihr eure monströsen Freunde zur Genüge behandelt, sterben sie nicht mehr, sondern verlieben sich in euch. Loot lassen sie dabei aber immer noch fallen. Anstatt Angriffsanimationen gibt es Kuss- und Herz-Emotes und selbst die Texte im Spiel, die sich darauf beziehen, dass ein Monster getötet wurde, hat Aedenthorn soweit es möglich war verändert. Zu guter Letzt wurden Quest- und Item-Beschreibungen so angepasst, dass sie ebenfalls in das Kuschelszenario der Mod passen.

Wie man einen Gegenstand mit dem Namen Kuschler wohl benutzt?

Aber Aedenthorns Friedensmission ist hier noch nicht vorbei. Alle Nutzer von Pacifist Valley sind dazu aufgerufen, dem Modder eventuell im Spiel zurückgebliebene Tötungshandlungen zu melden, damit diese entfernt werden können. Meerestiere durch Angeln zu töten ist in der Mod derzeit zwar noch möglich, aber wie es scheint wird sich Aedenthorn bald auch darum kümmern.

Was haltet ihr von solchen Mods? Findet ihr es gut, dass Spielern eine friedliche Alternative geboten wird, oder seid ihr eher der Meinung, dass ein gewisses Maß an Gewalt zum Spielspaß beiträgt? Erzählt es uns in den Kommentaren!