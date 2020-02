Endzone: A World Apart | Holt euch gratis Beta-Keys

Die neue Welt braucht einen Anführer, um wiederauferstehen zu können! Habt ihr das Zeug, die Menschheit in Endzone: A World Apart zu neuer Blüte zu führen? Beweist es jetzt in der Beta!

Endzonde: A World Apart spielt in einer fiktiven apokalyptischen Zukunft. Im Jahr 2021 sorgen Terroristen dafür, dass die Erde durch die Explosion von Atomkraftwerken verwüstet wird. Die Überlebenden verharren nach der nuklearen Katastrophe in unterirdischen Anlagen. Erst 150 Jahre später wagen sie sich wieder ans Tageslicht und beginnen unter eurer Führung mit dem Aufbau eines neuen Lebens in einer Welt, die von tödlicher Strahlung, giftigem Regen, verheerenden Sandstürmen und schier endlosen Dürreperioden heimgesucht wird.

Der Publisher war so großzügig und hat uns für euch 100 Beta-Keys zur Verfügung gestellt, damit ihr selbst ausprobieren könnt, wie ihr euch in der Post-Apokalypse schlagt. Die Beta soll bis zum Start des Survival-Aufbaustrategiespiels in die "Early Access"-Phase bei Steam sowie "In Development"-Phase bei GOG andauern. Geplant ist dies noch für dieses Frühjahr.

Hier ein Auszug aus den Features, die euch in der Beta erwarten:

Stampft eine Siedlung aus dem Boden und sorgt für die darin lebenden Menschen. Wählt dabei aus 30 verschiedenen Gebäudearten aus.

Ohne Ressourcen könnt ihr nicht überleben! Sammelt Rohstoffe, verarbeitet sie und erweitert eure Siedlung mit Straßen und Lagerstätten.

Jedes Fleckchen Erde ist anders. Nutzt alle Vorteile, umgeht die Nachteile. Ihr findet einen fruchtbaren Ort? Dann hofft, dass seine Strahlungswerte nicht toxisch sind.

Die Welt selbst ist euer Feind: radioaktive Strahlung, endlose Dürre, giftiger Regen und verheerende Sandstürme forderen euch täglich aufs Neue heraus.

Schickt Expeditionen an entlegene Orte. Oft werdet ihr folgenschwere Entscheidungen treffen müssen. Doch das Schicksal der Überlebenden verlangt nun mal nach schwierigen Entschlüssen.

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Spieleseite von Endzone: A World Apart.

Aber genug der vielen Worte. Ihr wollt sicher gleich loslegen! Und das könnt ihr, wenn ihr euch über den folgenden Link eine Gratis-Key abruft. Seid aber schnell, denn es gibt nur welche, solange der Vorrat reicht:

Zieht los und erobert euch die Erde zurück! Wir wünschen euch viel Spaß in der Beta. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch ergangen ist und wie ihr das Spiel fandet. Der Entwickler freut sich sicher über das Feedback.