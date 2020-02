Red Dead Online | Spieler finden mysteriöse Truhen - mit üblen Konsequenzen

Auch wenn alle Spieler in Red Dead Online das große Geld machen wollen, ist nicht jede Einnahmequelle ungefährlich. Kürzlich haben Spieler manipulierte Geldtruhen in Red Dead Online eingeschleust. Das Problem: Entwickler Rockstar bestraft nicht nur die Schleuser mit einem Bann, sondern auch die nichtsahnenden Finder der Truhen.

Entwickler Rockstar will den Goldrausch in Red Dead Online um jeden Preis unterbinden: Wer die gehackten Truhen öffnet, wird gebannt.

Red Dead Online: Spieler öffnen unwissentlich Truhen der Pandora

Egal, ob es der Angriff der zweiköpfigen Skelette oder eine "Hot Coffee"-Mod ist, Entwickler Rockstar greift hart durch, wenn Hacker in Red Dead Redemption 2 oder seinen Online-Modus eingreifen. Ähnlich verhält es sich jetzt auch mit den manipulierten Geldtruhen, die laut IGN User zJanny in Umlauf gebracht hat.

Dieser veröffentlichte seinen Gold Treasure Spawner als Teil eines Mod-Menüs in einem Hacker-Forum, das Spielern ermöglicht, in Red Dead Online nach Belieben zu cheaten. Spieler luden sich sein Mod-Menü herunter und schleusten die manipulierten Truhen in Red Dead Online ein, die sie in kürzester Zeit um 1.000 Gold und 100.000 Dollar reicher machten.

Wochenlang reagierte Rockstar nicht, es schien, dass der Eingriff in Red Dead Online von der Anti-Cheat-Software nicht entdeckt worden ist. Doch dann sperrte der Entwickler sämtliche Benutzer der Truhen. Wie sich zeigt, trafen die Banns allerdings auch unschuldige Spieler, die nur zufällig über die Truhen gestolpert sind und nicht wussten, dass sie von Hackern stammten. In den Foren sprechen die Betroffenen über ihre tragische Situation in Red Dead Online, für die der Entwickler anscheinend kein Verständnis hat und es trotz Widerspruch bei dem Bann belässt.

Die Community zeigt sich nicht begeistert von dem harten Kurs, den Entwickler Rockstar gegen die Benutzer der Truhen in Red Dead Online fährt. Wie steht ihr dazu? Verhält sich Rockstar richtig oder sollte das Unternehmen in manchen Fällen Gnade walten lassen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!