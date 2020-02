Diesen Monat veröffentlichte Entwickler Platinum Games auf einer Website einen Adventskalender der etwas anderen Art: Hinter vier Türchen befinden sich vier Ankündigungen - die erste ist eine Neuauflage von The Wonderful 101. Nun hat sich die zweite Türe geöffnet und Project G.G. offenbart, das erste eigene Spiel des früheren Sega- und "Square Enix"-Entwicklers.

Eine Bedrohung, ein Hund, ein Mann mit Kräften: Der erste Teaser zu Project G.G. ist zugleich verwirrend und interessant.

Platinum Games: Hinter der zweiten Türe befindet sich Project G.G.

Anfang des Monats startete Entwickler Platinum Games eine kuriose Kampagne. Auf der Seite four.platinumgames.com will er mit dem Öffnen jedes Türchens ein kommendes Spiel präsentieren. Hinter Tür 1 befand sich ein Remaster für The Wonderful 101, für dessen Finanzierung der Entwickler innerhalb kürzester Zeit eine Spendensumme von 1,2 Millionen Dollar auf Kickstarter erzielen konnte.

Nun hat Platinum Games die zweite Tür geöffnet - und das neue Spiel Project G.G. mit einem ersten Teaser vorgestellt, den ihr euch hier ansehen könnt:

Klickt auf das Video und seht den Teaser zu Project G.G.:

Project G.G. ist das erste Spiel, bei dem Platinum Games gleichzeitig als Entwickler und Publisher auftritt.

Bisher ist nicht bekannt, wann und für welche Plattformen Project G.G. erscheinen wird, nicht mal, ob es sich dabei um den wirklichen Namen des Spiels handelt. Es ist aber davon auszugehen, dass es sich um einen Arbeitstitel handelt und das Spiel Cross- oder ausschließlich Next-Gen erscheinen wird. Im Teaser kann man allerdings die Handschrift des Entwicklers von Nier: Automata, Vanquish und Bayonetta wiedererkennen - Es ist äußerst schräg und damit irgendwie vielversprechend.

Was haltet ihr von dem Teaser zu Project G.G.? Was denkt ihr, worum wird es in dem Spiel gehen? Und welche Spiele könnten sich hinter den anderen Türen befinden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!