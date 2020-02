Wenn ihr unterwegs gerne mit Sound oder Musik zockt, aber keine Lust auf unhandliche Over-Ear-Kopfhörer habt, dann haben wir den passenden Deal des Tages für euch: Aktuell gibt es die Apple AirPods (2. Gen) mit Kabel-Ladecase besonders günstig im Angebot! Bei den beliebten In-Ear-Kopfhörern solltet ihr jedoch schnell sein.

Kabellose Kopfhörer liegen voll im Trend und vor allem die kleinen weißen Stöpsel von Apple. Wer klassische In-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörer nicht mag, kann derzeit die Apple AirPods (2. Generation) mit Kabel-Ladecase für 124,25 Euro statt 137,90 Euro bei Amazon zu einem wirklich guten Preis abstauben. Allgemein gelten Apple-Produkte als ziemlich preisstabil. Laut Idealo.de waren die True-Wireless-Kopfhörer aber selten günstiger zu haben als bei diesem Deal.

Apple AirPods (2. Generation) günstig: Für wen lohnt sich der Kauf? Was ist mit Android-Smartphones?

Die meisten Apple-Produkte sind so konzipiert, dass sie entweder ausschließlich oder wesentlich besser mit Apples eigenen Geräten funktionieren. So ist es auch bei den AirPods in Verbindung mit einem iPhone. Allerdings sind sie trotzdem problemlos auch mit Android-Smartphones nutzbar. Es gibt lediglich ein paar Einschränkungen, die größtenteils mit Apps aus dem Play Store aufgehoben werden können. Auf das automatische Pausieren beim Herausnehmen eines Stöpsels müsst ihr als Android-Nutzer leider verzichten. Für die fehlende Akku-Anzeige und Assistant-Funktion gibt es eine große Auswahl an App-Alternativen zu Apples nativer Integration.

Bei dem im Deal angebotenen Modell handelt es sich um die Apple AirPods (2. Generation) mit einem Ladecase, das sich nur per Kabel wieder auffüllen lässt. Die etwas teurere Variante ermöglicht euch das Aufladen über ein Qi-Wireless-Ladepad. Unserer Meinung nach ist das kabellose Laden aber kein Must-Have-Feature. Durch den relativ kleinen Akku lädt das Etui sehr schnell auf, weshalb die Zeit am Kabel nicht groß stören sollte. Wer AirPods so günstig wie möglich kaufen möchte, greift bei diesem Deal auf Amazon zu. Optional lässt sich das kabellose Ladecase auch einzeln nachkaufen.