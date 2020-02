Nachdem großen Erfolg, kommt jetzt das Verbot: In China wurde der Seuchen- und Virensimulator Plague Inc. aus den Appstores geworfen. Angeblich wegen illegaler Inhalte.

In Plague Inc. erschafft ihr euren eigenen Virus, um die gesamte Welt zu infizieren und zu vernichten.

Schon seit Dezember 2019 breitet sich in China das Coronavirus aus und hat mittlerweile auch einige europäische und amerikanische Länder erreicht. Etwa zur selben Zeit hat der Hype um das Spiel Plague Inc. zugenommen und die App auf Platz 1 der Charts befördert. In China ist damit nun aber Schluss.

Plague Inc. in China verboten

Das Spiel, bei dem ihr einen eigenen Virus erschafft und versucht, die gesamte Welt zu infizieren, ist in China eine der erfolgreichsten kostenpflichtigen Apps gewesen. Die Cyberspace Administration des Landes hat jedoch jetzt die App überraschend verboten und aus den entsprechenden Appstores entfernt. Angeblich, so heißt es in einem Statement der Entwickler, solle Plague Inc. Inhalte beinhalten, die gemäß chinesischen Bestimmungen illegal sind. Konkrete Angaben wurden dem Studio nicht mitgeteilt.

Ob das Verbot mit dem anhaltenden Ausbruch des Coronavirus zusammenhängt, können die Entwickler zum jetzigen Zeitpunkt demnach nicht sagen. Das Team will unverzüglich mit der Cyberspace Administration in Kontakt treten, um die Situation so schnell wie möglich zu klären.

Außerhalb von China sind sowohl Plague Inc. als auch Rebel Inc. weiterhin erhältlich und werden mit Updates versorgt. Zudem arbeite das Team mit Gesundheitsorganisationen zusammen, um bei der Eindämmung des Coronavirus zu helfen.