Die Dark Pictures Anthology geht weiter: Im Sommer dieses Jahres soll der nächste Ableger der Horror-Adventure-Reihe erscheinen. Dessen Titel: Little Hope. Ein erstes Video stellt das Spiel vor.

Was geht vor in Little Hope? Im Sommer sollt ihr es erfahren können.

In einer Pressemitteilung hat Publisher Bandai Namco den zweiten Teil der Dark Pictures Anthology von Supermassive Games angekündigt. Das Horror-Adventure trägt den Untertitel Little Hope und versetzt Spieler in die Rolle von vier Studenten und eines Lehrers, die versuchen der namensgebenden Stadt Little Hope zu entkommen. Diese wird von übernatürlichen Erscheinungen heimgesucht.

Bandai Namco präsentiert auch ein erstes Video, das zumindest in Ansätzen einen Eindruck vom Spiel vermittelt.

Wie bei den Spielen von Supermassive Games üblich, werden die Figuren von echten Schauspielern verkörpert. Im Video zu Little Hope begegnet euch etwa der bekannte Darsteller Will Poulter, der zuletzt im Horror-Hit Midsommar überzeugen konnte. Ähnlich wie Until Dawn und auch Man of Medan wird Little Hope wohl vor allem auf Inszenierung und Entscheidungsfreiheit setzen, so dass ihr eine Art interaktiven Horror-Film geboten bekommt. Die "Dark Pictures"-Spiele verbindet ein übergeordnetes Konzept, erzählerisch sollen sie aber nicht miteinander zusammenhängen. Spieler, die Man of Medan nicht kennen, sollten also keine Probleme haben, der Story zu folgen.

Peter Samuels, CEO von Supermassive Games, bedankt sich bei den Spielern und Spielerinnen von Man of Medan für das Feedback und gelobt, das Studie arbeite an „atemberaubenden Horror-Erlebnissen“, zu denen er auch Little Hope zählt. Das Spiel soll im Sommer des Jahres 2020 erscheinen, vermutlich – so wie der Vorgänger – für PS4, Xbox One und PC.