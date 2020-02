Borderlands: Der Film | Borderlands-Fans können sich auf der Leinwand killen lassen

Regisseur Eli Roth möchte für den geplanten Borderlands-Film die Community mit ins Boot holen – dafür will er insbesondere Cosplayern Rollen anbieten, in denen sie nichts anderes tun, als in gewohnter Borderlands-Manier ins Gras zu beißen.

Eli Roth möchte die Community am Film teilhaben lassen - mit einer wirklich abgedrehten und coolen Idee.

Wie seit geraumer Zeit bekannt ist, befindet sich ein Borderlands-Film zur beliebten Shooter-Reihe in Arbeit. Dafür haben sich der Entwickler Gearbox und das Filmstudio Lionsgate zusammengeschlossen, ausführender Regisseur ist Eli Roth (Cabin Fever, Hostel).

Dieser verkündete jetzt auf der PAX East, dass er die Unterstützung der Borderlands-Community gerne belohnen würde, indem er Cosplayer mit einer Statistenrolle ehren will. Dafür wünscht er sich besonders verrückte und abgedrehte Personen, deren Figuren dann, ganz im herben Stil des Shooters, auf brutale Weise das Zeitliche segnen werden.

In diesem Video findet ihr die Präsentation zum Borderlands-Film von Eli Roth:

Diese Neuigkeit dürfte Cosplay- und Borderlands-Fans rund um den Globus hellhörig werden und freuen lassen, die sich gern eine solche Rolle schnappen wollen. Wie Gearbox und Lionsgate eine Auswahl treffen wollen, wurde noch nicht näher erläutert.

Ebenso bedeckt hält sich Roth noch mit dem Release-Datum, Cast oder weiteren Details zum Film. Die Kommentare von Roth lassen aber den Schluss zu, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet.

Der Borderlands-Film scheint mit einem vielsprechenden Team und guten Ideen aufgestellt zu sein. Wie findet ihr die Cosplay-Aktion? Und freut ihr euch auf den Borderlands-Film? Schreibt uns gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet.