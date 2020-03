The Witcher | Darsteller von Vesemir steht fest, es ist aber nicht der Fan-Wunsch

Mark Hamill als Vesemir in The Witcher: Der Wunsch zahlreicher Fans wird unerfüllt bleiben. Stattdessen schlüpft jemand anderes in die Rolle des Hexerausbilders.

Henry Cavill als Geralt von Riva erhält in der zweiten Staffel von The Witcher zahlreiche Verstärkung.

Erst vor einer Woche hat Netflix den Produktionsstart und die Besetzung der zweiten Staffel von The Witcher bekanntgegeben. Ein Name hat aber vielen Fans auf der Liste gefehlt: Vesemir. Der etwas in die Jahre gekommene Hexer und Mentor von Geralt von Riva wurde aber nicht vergessen.

The Witcher: Mark Hamill ist nicht dabei

Via Twitter hat Netflix bestätigt, dass Vesemir in der zweiten Staffel der Serie einen Auftritt haben wird. Verkörpert wird er jedoch nicht von "Luke Skywalker"-Darsteller Mark Hamill, der sich im Vorfeld selbst ins Gespräch gebracht hat. Stattdessen hat der Streaming-Anbieter den dänischen Schauspieler Kim Bodnia an Bord geholt.

Introducing Vesemir: Kim Bodnia will play the Continent's oldest and most experienced Witcher in Season 2 of #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4 — NX (@NXOnNetflix) February 28, 2020

"Wir stellen Vesemir vor: Kim Bodnia spielt den ältesten und erfahrensten Hexer des Kontinents in Staffel 2 von The Witcher"

Bodnia dürften dem einen oder anderen durch seine Rolle als Konstantin in "Killing Eve" oder aus der Action-Komödie "In China essen sie Hunde" bekannt sein. Außerdem spielte er 1995 im Thriller "Nightwatch - Nachtwache" mit, welcher später in den USA neu verfilmt wurde.

In den sozialen Netzwerken zeigen sich die Fans überwiegend positiv überrascht von der Wahl, auch wenn einige Hamill dennoch besser gefunden hätten. Nicht wenige sind sich dennoch sicher, dass Bodnia eine hervorragende Wahl ist, die sehr gut zu Vesemir passt.

Obwohl die Produktion der zweiten Staffel von The Witcher bereits begonnen hat, müssen sich die Zuschauer noch ein bisschen gedulden. Voraussichtlich erst Anfang 2021 soll die Fortsetzung exklusiv auf Netflix laufen.