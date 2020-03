Duct-Taped Gamer | Das legendäre Gaming-Meme bekommt einen Film

Könnt ihr euch noch an den „Duct-Taped Gamer“ erinnern? Den Typen, der auf einer Lan-Party mit Panzerband an die Zimmerdecke geklebt wurde und von dem ein Bild zu einem Kult-Meme avancierte? Nun soll eine Dokumentation über ihn erscheinen.

Der Duct-Taped Gamer beim Abhängen.

Eine legendäre Lan-Party

Seit 2003 kursiert das berühmt-berüchtigte Foto eines Gamers, der auf einer Lan-Party in einem Panzertape-Kokon an der Decke hängt und mit seinen Freunden Counter-Strike spielt im Internet. Schon 2017 erzählte das englischsprachige Videospielmagazin Kotaku die Geschichte dieser Lan-Party und enthüllte dabei auch die Identität des Duct-Taped Gamers: Es handelt sich um Drew Purvis.

Drew lebte in Mason, Michigan und war Teil einer Gruppe von Freunden, die sich ihre Computer selbst bauten und zusammen Lan-Partys feierten. Auf einer dieser Partys wurde schon früh nach Beginn der Platz immer knapper. So kam die Gruppe auf die Idee, dass man das Platzproblem doch in den Griff bekommen könnte, wenn man einen von ihnen an die Decke kleben würde. Gesagt getan, in einem Discounter kauften sie die dafür nötigen Utensilien und setzten ihr Vorhaben in die Tat um.

Doch anscheinend war das noch nicht die ganze Geschichte. Denn nun ist ein Trailer aufgetaucht, der eine ganze Dokumentation über den Duct-Tape Gamer und seine Freunde ankündigt. Begleitet von einem „Star Wars“-Monolog, verspricht der Trailer die wahre Geschichte eines der berühmtesten Fotos des Internets zu erzählen. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Die Dokumentation trägt den Namen: Internet Legends: Duct-Taped Gamer. Hinter dem Projekt steckt die alte Gruppe von Freunden, welche damals auch für das originale Foto verantwortlich waren.

Schon der Trailer lässt die Erinnerung an ein früher sehr bekanntes Meme wiederaufleben. Vielleicht wird es infolge der Dokumentation eine ganze Flut von Bildern geben, wie Leute versuchen dem Duct-Taped Gamer nachzueifern. Erinnert ihr euch noch an das Meme und werdet ihr euch die Dokumentation anschauen? Erzählt es uns in den Kommentaren!