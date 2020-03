CoD Modern Warfare | Spieler findet Überlebenstrick heraus, den bisher keiner kannte

Spieler wählen ihre Ausrüstungen in Call of Duty: Modern Warfare weise, da diese über Sieg und Niederlage entscheiden können. Doch offenbar kannte die Community hierbei noch nicht alle Tricks: Ein Spieler hat nun herausgefunden, wie ihr die absolut tödliche Semtex-Granate in CoD: Modern Warfare doch überleben könnt.

Reddit-User Daboosie_ hat den Trick in einer aussichtslosen Situation in CoD: Modern Warfare entdeckt.

CoD: Modern Warfare - Trophy-System ist ein unterschätzter Lebensretter

Auf Reddit teilte User Daboosie_ seine beeindruckende Entdeckung in CoD: Modern Warfare. „Bin ich der einzige, der nicht wusste, dass das Trophy System das kann?“, kommentierte er seinen angehängten Video-Clip, der bereits über 10.000 Views generieren konnte. In diesem ist zu sehen, wie er in CoD: Modern Warfare von mehreren Gegnern eingekesselt wird, bevor jemand eine Semtex-Granate an ihn heftet.

Eigentlich eine aussichtslose Situation, da die Semtex-Granate unweigerlich tötet, aber dann setzt User Daboosie_ sein Trophy System ein, eine Aufrüstung, die zur Klasse "Schnell" gehört und Ausrüstungen abwehren kann. Und dann geschieht es: Das Trophy System neutralisiert die Semtex-Granate, bevor sie explodiert. Der Spieler überlebt den Angriff - und ist völlig baff.

Ihm war, wie auch vielen anderen Spielern, nicht klar gewesen, dass der Punkt "Ausrüstungsabwehr" anscheinend alle Ausrüstungen einschließt. Die Community zeigt sich begeistert von der Entdeckung des Spielers und möchte den Trick nun ebenfalls verwenden. Für manche vertreibe "Trophy System" sogar "Totenstille" von seinem Platz, den eigentlichen Allzeit-Favoriten unter den Aufrüstungen.

Darüber hinaus bereitet sich die Community auf die baldige Veröffentlichung des "Battle Royale"-Modus in CoD: Modern Warfare vor, zu dem schon viele Details im Vorfeld geleakt worden sind - wovon Publisher Activision nicht gerade begeistert ist und den Leakern mit harten Konsequenzen droht.

Das Trophy System kann als Aufrüstung anscheinend auch absolut tödliche Waffen wie eine Semtex-Granate abwehren - der Spieler, der den Trick entdeckt hat, ist baff und die Community ist es auch. Wollt ihr den Trick künftig auch einsetzen? Oder kennt ihr vielleicht sogar noch beeindruckendere? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!