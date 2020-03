Profi-Spieler sollten nicht nur gut in ihrem Spiel sein, sondern sich auch sportlich und korrekt verhalten können. Dies muss der "FaZe Clan"-Spieler Dubs gerade mit harten Konsequenzen lernen: Als er sich rassistisch in einem Fortnite-Stream äußerte, wurde er daraufhin von seinem Clan für unbestimmte Zeit suspendiert.

Dubs ist kein Unbekannter im E-Sport: Der 16-jährige Profi-Spieler konnte mit Fortnite fast eine halbe Million Dollar erkämpfen.

Laut ESPN wurde der bekannte Profi-Spieler Daniel „Dubs“ Walsh wegen einer rassistischen Äußerung von seinem Clan "FaZe" suspendiert. Dabei ereignete sich der Rassismus-Vorfall nicht direkt in einem Stream von Dubs, sondern in den Fortnite-Streams eines Kollegen, bei dem sich der Profi-Spieler im Voice-Chat aufhielt und offenbar nicht wusste, dass alles Gesagte aufgezeichnet wurde.

Als Dubs plötzlich dunkelhäutige Menschen beleidigte, klärte ihn sein Kollege im Fortnite-Stream sofort auf. „Ich streame!“ „Oh Scheiße“, reagierte Dubs. Der User nbadumboi teilte die Szene auf Reddit.

Der FaZe Clan reagierte auf den Vorfall mit einem Twitter-Statement und erklärte, dass er jegliche Form von Hassrede nicht toleriere. Darüber hinaus sollen sich harte Konsequenzen für Dubs ergeben:

„Aufgrund seiner Handlungen suspendieren wir Dubs uneingeschränkt davon, den FaZe Clan zu repräsentieren, bei Turnieren, Streams oder Postings auf seinen sozialen Kanälen. Wir fordern, dass Dubs ein Sensibilisierungstraining absolviert, und fordern proaktiv, dass sich alle Mitglieder von FaZe Clan sofort einem Sensibilisierungstraining unterziehen“, so das Statement auf Twitter.

Auch Dubs äußerte sich nochmal auf Twitter zu dem Vorfall. Der Profi-Spieler bedaure stark, was passiert sei:

„Ich kann nicht beschreiben, wie leid mir das tut. Ich habe nicht beabsichtigt, in irgendeiner Weise verletzend zu sein, aber, was ich gesagt habe, war immer noch verletzend und falsch. Das Wort sollte gar nicht in meinem Vokabular sein und ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen bei jedem, den ich damit beleidigt habe. Ihr verdient Besseres“, schrieb Dubs.